ASÍ LO VEO YO/ “BMW cierra un año histórico de lanzamientos y experiencias”

A pocos días de finalizar 2025, Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, realizó un balance más que positivo del desempeño de la compañía en el país. Ivana subrayó que el año estuvo marcado por el crecimiento, la expansión y una fuerte renovación de la oferta de productos de BMW, MINI y BMW

Motorrad, consolidando una de las gamas más completas en la historia local del grupo.

Según expresó Ivana, pese a atravesar contextos de volatilidad, la compañía logró adaptarse para ampliar tanto el portfolio como el volumen de ventas, elevando al mismo tiempo el nivel de experiencias destinadas a los clientes. En ese camino, destacó hitos como el lanzamiento del BMW Serie 7, que permitió a la marca regresar al segmento más alto de los sedanes de lujo, y la realización del BMW Experience en el Autódromo de Buenos Aires, un evento que convocó a más de 500 clientes y permitió probar modelos a combustión, híbridos, eléctricos y versiones M Performance.

De cara a 2026, Ivana anticipó que los principales objetivos estarán enfocados en profundizar el crecimiento en distintos frentes: continuar ampliando la gama de vehículos, incrementar las ventas y avanzar con ambiciosos planes de inversión junto a la red oficial de concesionarios, reforzando la presencia y el posicionamiento premium de BMW Group en Argentina.