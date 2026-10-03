Atacaron a dos buques petroleros y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Dos buques petroleros fueron atacados con proyectiles de origen desconocido en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz, según un reporte de la Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO). Los incidentes no dejaron víctimas, pero volvieron a encender las alarmas sobre una de las principales rutas de transporte energético del mundo.

Dos petroleros fueron atacados cerca de Ormuz y crece la tensión

Según NA, el primer ataque ocurrió cuando un buque abandonaba el canal marítimo. El impacto provocó un principio de incendio y un apagón eléctrico generalizado a bordo. La tripulación logró controlar las llamas y restablecer la situación sin que se registraran heridos ni fallecidos. Las primeras evaluaciones tampoco detectaron derrames de crudo ni daños ambientales.

Luego de solucionar los inconvenientes técnicos, el petrolero pudo continuar su recorrido. La UKMTO no difundió la bandera, procedencia ni destino de la embarcación por razones de seguridad.

Horas después se registró un segundo ataque, esta vez a unos 7,4 kilómetros al este de la costa de Omán. Otro buque cisterna fue alcanzado por un artefacto explosivo que impactó contra el costado de babor. Nuevamente, no hubo víctimas ni contaminación en las aguas de la zona.

Los episodios se producen en un contexto de creciente tensión militar en torno al estrecho de Ormuz, corredor por el que históricamente circuló cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos. Desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, a fines de febrero, la navegación comercial en la zona quedó expuesta a mayores riesgos.

La escalada también generó restricciones al tránsito marítimo y medidas de presión sobre los puertos iraníes, mientras crece la preocupación internacional por la seguridad de los buques comerciales.