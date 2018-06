Aves playeras, un tesoro turístico aún sin desarrollar

Mansilla explicó que en la bahía San Antonio existen tres clases de aves. “Son las de monte, las playeras y las marinas, que encontramos al ir mar adentro en salidas embarcadas”. Para avistarlas “hay que tener en cuenta como es el hábitat de cada especie. No hay que olvidarse de que para observarlas hay que ingresar a su medio, por eso es importante conocer cómo es el comportamiento de cada una ellas. Para no interferir provocando impactos”. Mansilla consideró que contar con un espacio físico de interpretación sería clave para retomar la actividad.

“En este momento bien podríamos estar preparados para recibir turistas que estén en la búsqueda del chorlito ceniciento (una especie en riesgo), o del cauquén, que están en nuestra costas. Pero tenemos todo el año para disfrutar de las distintas aves. En primavera vemos movimientos de ostreros en parejas, porque se preparan para la nidificación. Y está la llegada de pájaros en el monte, como las golondrinas. A veces estas presencias son tan cotidianas que no las contamos como atractivos. U olvidamos que un buen plan puede ser, por caso, salir al monte para ver qué especies nuevas podemos encontrar”, manifestó Gabriela Mansilla, experta en el tema e integrante de Inalafquen.

El anillado de las migratorias

Porqué. Las aves playeras se “anillan” para que los científicos puedan realizar su seguimiento. Las que porten los anillos servirán de “testigos” del estado en el que se encuentra la especie.

Las atrapan para anillarlas con una “red cañón”, que dispara una malla especial que las cubre sin dañarlas.

S on extraídas por grupos y se ubican de a 25 en pequeñas cajas . Se anillan y se embanderillan.

“Nuestra zona tiene un enorme potencial para el turismo de observación de aves, pero debe desarrollarse cuidadosamente”,

sostienen los integrantes de la Fundación Inalafquen.

“Los guías tienen que estar preparados”

“En las playas hay temporadas de nidificación de ostreros. Ellos para engañar a sus predadores hacen un pocito en la arena, y los huevos no se ven. Si pasan vehículos los aplastan. Además los pichones no escapan, se aplastan contra el piso ante una amenaza. Y también pueden morir pisados” alertó. “Cuando son más grandes, tardan 40 días en empezar a volar. Algunos conductores que toman como gracia arremeter contra ellos porque les gusta verlos levantar vuelo y los matan. Aunque se ven grandecitos, los ostreros de esa franja no pueden volar” añadió. “Lo mismo ocurre con los juveniles de flamencos”.