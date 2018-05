Baja el agua y asoma la desidia en “las venas” del Alto Valle

El dique Ballester bajó el telón. Hasta mediados de agosto no habrá agua en el Canal Principal ni en la redes secundarias, terciarias y cuaternarias. Es hora de reparaciones y mantenimiento, para que la próxima temporada el riego garantice la producción desde la primera hasta la última chacra del Alto Valle. Pero en los consorcios a cargo del sistema no tienen que pensar sólo en desmalezar banquinas, despejar fondos y fortalecer paredes internas. También tienen que luchar contra las toneladas de basura que tiran los habitantes de la misma región.

En Roca, por ejemplo, el promedio anual es del 65%, pero en invierno baja al 30%, según datos aportados por las autoridades de la entidad. Se trata del daño invisible al sistema.

“No hay agua, no pagan. Lo que no advierten es que si no hacemos mantenimiento, en temporada aparecen las filtraciones e igual terminan perjudicados porque baja el caudal y no pueden regar como necesitan”, explican Vanesa Funes y Hernán Zúñiga.

Los referentes del consorcio roquense recorrieron junto a “Río Negro” la red que empieza a orillas de la Ruta Provincial 65, un kilómetro al oeste de la “Curva de Verani” y que se extiende con 112 kilómetros de canales y otros 122 kilómetros de desagües.