Brote de listeriosis: un queso fue identificado como fuente de contagio

El ministerio de Salud alertó ante un nuevo brote de casos de listeriosis en Argentina. Según informaron está vinculado directamente con el consumo de un queso. La enfermedad está asociada a una bacteria que se encuentra tanto en el agua como en el suelo. Los síntomas van desde dolores estomacales hasta septicemia.

En el Boletín Epidemiológico de este lunes indicaron que los casos de Listeria monocytogenes son tres y se detectaron en diferentes jurisdicciones, con una «alta relación genómica entre sí». Esto implica que su contagio podría estar vinculado al consumo de un mismo alimento.

Los primeros casos se había conocido en diciembre del 2024 en Buenos Aires. Luego, algunos meses más tarde en enero del 2025 se sumó un caso más en Ciudad de Buenos Aires. En febrero y mayo el numero aumentó.

Cómo fue la investigación para encontrar el queso que fue fuente de contagio de listeriosis

Según indicó el ministerio, el resultado de las investigaciones se conoció luego de que se tomaran muestras de 26 alimentos, entre los cuales se identificaron cinco con aislamiento de la bacteria. Una de ellas correspondía a un queso criollo de producción industrial de baja escala que había sido consumido por las personas afectadas.

De esta manera se logró identificar la planta productora del queso y se decomisaron los alimentos listos para consumir de los establecimientos afectados. Esta fue la primera vez que se pudo establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos.

El Ministerio de Salud aclaró que los alimentos que tuvieron mayor presencia de la bacteria son los fiambres y embutidos, los lácteos sin pasteurizar, los vegetales crudos y los pescados crudos y ahumados.

Brote de listeriosis: los síntomas y la prevención

La sintomatología de la enfermedad puede ser variable, y producir desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis y septicemia.

Para prevenir el contagio se recomienda: