Brujas, apariciones y rituales: las leyendas que alimentan el misterio en una ciudad de la Patagonia

En el Alto Valle de Río Negro hay una ciudad cuya fama trasciende su actividad productiva y su historia: Cinco Saltos. Desde hace años, su nombre aparece asociado a las brujas, los rituales y las historias de fenómenos paranormales.

En el centro de ese imaginario se encuentra el Bajo Negro, un sector de bardas al que distintas versiones populares atribuyen un pasado misterioso.

Pero ¿de dónde viene esa fama? Para buscar una respuesta hay que recorrer las leyendas que circulan sobre el lugar y distinguir los hechos históricos de las historias que se transmitieron de generación en generación.

El Bajo Negro, el lugar que alimenta las leyendas

En las bardas cercanas al lago Pellegrini se encuentra el sitio conocido como Bajo Negro o Bajo de las Ánimas. Según una crónica publicada por la revista cultural Árida, el lugar está asociado a relatos sobre rituales esotéricos y creencias vinculadas con el mundo espiritual.

Una de las versiones populares relaciona su nombre con un supuesto enfrentamiento ocurrido a fines del siglo XIX entre integrantes de pueblos originarios y una partida del Ejército. La leyenda sostiene que las almas de quienes murieron en aquel episodio quedaron vagando por la zona.

Esa historia alimentó la creencia de que el lugar tiene una energía especial y que allí se realizan prácticas vinculadas con la brujería. Sin embargo, las interpretaciones sobrenaturales forman parte del relato popular y no constituyen hechos comprobados.

El Bajo Negro también se convirtió en un espacio cargado de significados culturales. En su crónica, Árida plantea que las prácticas rituales y las creencias que rodean al sitio forman parte de una disputa sobre cómo se interpreta y se cuenta la historia de Cinco Saltos.

Brujas, rituales y creencias populares

La fama de Cinco Saltos como una ciudad vinculada con la brujería se extendió más allá de sus límites. En publicaciones sobre leyendas urbanas se repiten historias sobre personas que concurrirían a determinados sectores de las bardas para realizar rituales relacionados con el amor, el dinero o la búsqueda de respuestas personales.

También circulan relatos sobre supuestas apariciones, luces en la oscuridad y figuras que se dejarían ver en caminos de la zona.

La niña momificada que sorprendió a Cinco Saltos

Entre los episodios que contribuyeron al misterio de la ciudad se encuentra el hallazgo de una niña cuyo cuerpo se había conservado de manera excepcional en el cementerio local.

En octubre de 2003, Diario RÍO NEGRO publicó una crónica sobre el caso. Según informó este medio, la niña tenía entre 8 y 12 años y había fallecido décadas antes. Su estado de conservación llamó la atención de los trabajadores del cementerio y despertó comentarios entre los vecinos.

La noticia también recogió explicaciones de especialistas sobre la momificación natural. Determinadas condiciones ambientales y características del suelo pueden favorecer que un cuerpo se conserve durante mucho tiempo, sin que eso implique una causa sobrenatural.

El episodio quedó asociado a las historias misteriosas de Cinco Saltos, aunque su interés también reside en las preguntas históricas que despertó sobre la identidad de la niña y las circunstancias de su muerte.

¿Por qué Cinco Saltos quedó asociada con lo sobrenatural?

La fama de la localidad no se explica por un único episodio. Las historias del Bajo Negro, los relatos sobre rituales y el caso de la niña momificada fueron construyendo un imaginario en el que conviven la historia, las creencias populares y las versiones que circularon con el tiempo.

En internet, Cinco Saltos llegó a ser presentada como uno de los lugares más embrujados del mundo.

La ciudad tiene una historia que va más allá de esa etiqueta. Sus leyendas permiten explorar cómo se construyen los relatos sobre un territorio, cómo se transmiten las creencias y por qué ciertos lugares adquieren una reputación que despierta fascinación, temor y curiosidad.

En Cinco Saltos, el misterio sigue formando parte de su identidad cultural. El Bajo Negro y las historias que lo rodean mantienen vivo un interrogante que atraviesa generaciones, cuánto hay de historia en esas leyendas y cuánto pertenece al territorio de la imaginación.