Buscan a un hombre de Cutral Co que fue visto por última vez en su cumpleaños

Un hombre de cutral Co de 38 años es buscado por la policía. Su familia radicó la denuncia porque no volvió desde el pasado sábado.

La persona que no retornó a su vivienda fue identificado como Jorge Rafael Posso, de 38 años, “Los familiares dijeron que se cambió, salió y no regresó hasta su domicilio. Hasta el momento no se tiene noticias de su paradero”, explicó el comisario inspector Dante Catalán.

Sus compañeros fueron entrevistados porque el día anterior había sido su cumpleaños pero no supieron nada. El hombre tampoco responde a su teléfono celular y se inició la investigación para dar con su paradero.

Se buscará también en el norte de la provincia porque una versión daba cuenta que tenía intenciones de viajar hacia Chos Malal, pero todavía no existen novedades al respecto.