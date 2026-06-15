CALF y Nippon Car sellan una alianza estratégica: impulsarán la movilidad eléctrica en Neuquén

En un contexto de fuerte transformación productiva, tecnológica y urbana en Neuquén, la provincia que capitaliza el megadesarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, dos actores de su vida económica firmarán este martes una alianza estratégica de colaboración.

Se trata de la concesionaria Nippon Car y la cooperativa CALF, que hoy sellarán un convenio llamado «Neuquén: Energía, Movilidad y Comunidad«.

El programa tendrá por finalidad impulsar «una agenda de transformación integral diseñada para dejar una huella física y social medible en nuestra comunidad«, se informó en un comunicado conjunto.

Durante el evento se presentarán «los hitos que marcarán el plan de trabajo del año 2026» previsto por el acuerdo, descrito como «un hito histórico de la región».

Uno de ellos, titulado «Educación y Futuro», contempla el lanzamiento de tres cursos de formación, que serán articulados con el ministro de Educación de la provincia: instalador de estaciones de carga para electromovilidad urbana, auxiliar de mantenimiento de bicicletas y monopatines eléctricos y auxiliar instalador de sistemas eléctricos de energía renovables.

Otro de los módulos se refiere a la «Infraestructura de vanguardia», que tiene como objetivo avanzar con «la implementación de los primeros módulos de carga para vehículos eléctricos en espacios estratégicos» de la ciudad.

El convenio también abordará el «Legado Social», eje que incluye un ciclo de charlas abiertas a la comunidad llamado «Movilidad y futuro», y el programa «Bomberos con Energía», que dotará de kits solares autónomos a cuarteles de la provincia para mejorar su capacidad operativa.

Dónde y cuándo se firmará el convenio entre CALF y Nippon Car

La actividad de desarrollará a partir de las 10, en la casa central de Nippon Car, sobre la calle Perticone al 2095 de Neuquén capital.

Se espera que del encuentro participen el presidente de CALF, Marcelo Severini; la tesorera de la cooperativa de electricidad, Verónica Daniela Panelli; y la secretaria general de la entidad, Yenny Fonfach Velasquez.

También está prevista la presencia de Eduardo Aguirre, que representará a Nippon Car, y funcionarios de los gobiernos municipal y provincial.

«Esta unión de capacidades técnicas y visión social nos permitirá posicionar a ambas organizaciones como actores clave del futuro, construyendo hoy la infraestructura y la formación que el Neuquén de mañana necesita», finalizó el comunicado.