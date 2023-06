Catedral con buena nieve, ya recibe visitantes y hay evaluación “permanente” para definir la apertura al esquí

Aunque todavía no está abierto para esquiadores, el cerro Catedral ya luce cubierto de nieve y recibe a diario cientos de visitantes, que aprovechan para disfrutar de los paisajes, mientras la empresa operadora revisa las condiciones antes de definir una fecha certera par el estreno de la temporada.

La difusión de ese dato es esperada con ansiedad por los viajeros que planean vacacionar en Bariloche y también por las agencias de turismo, las escuelas de esquí, los comercios que alquilan equipos, los instructores, fotógrafos y otros prestadores de servicios en la montaña.

El gerente de la empresa Catedral Alta Patagonia, Manuel Pérez Diez, dijo que no están todavía en situación de precisar un día, porque faltan más precipitaciones. Si se rigen por lo establecido en el contrato, la apertura de pistas será el 1 de julio, como lo marca el contrato de concesión, pero también se podría anticipar. Pérez Diez dijo que no pueden apresurarse porque abrir la montaña con todos sus medios y servicios y luego verse obligados a cerrar por falta de nieve sería un contratiempo serio para la comercialización.

Las nevadas de la última semana permitieron dotar al cerro de su fisonomía típicamente invernal y el personal de Capsa ya trabaja en el acondicionamiento de pistas. También las heladas fuertes que se suceden desde el viernes fueron aprovechadas para la fabricación de nieve, con un equipamiento y tecnología que permite triplicar la capacidad que estuvo disponible la temporada anterior.

Pérez Diez dijo que la innivación garantizada permite cubrir alrededor de 11 hectáreas, entre Plaza Oertle y la base. Este año también la concesionaria del cerro inaugurará una nueva silla séxtuple desde la base y una cuádruple desde Plaza.

Todas estas novedades esperan todavía la confirmación de fecha para entrar en acción. Actualmente los peatones pueden acceder a la parte alta de la montaña a través de la telecabina Amancay combinada con la silla Diente de Caballo y tienen a disposición los paradores gastronómicos La Roca y Punta Princesa.

“Subir en los medios con la montaña así de nevada ya es una experiencia en sí misma, aunque todavía no esté habilitado el esquí y el snowboard -dijo Pérez Diez-. Y arriba tienen confiterías a disposición, además de unas vistas increíbles y la posibilidad de jugar en la nieve”, que en el plano Amancay registró una acumulación de 60 centímetros.

Aseguró que con la decisión de Capsa de fijar con varias semanas de anticipación las tarifas de temporada para los pases de esquí (fueron anunciadas el 18 de mayo) disparó las consultas y otorgó previsibilidad a quienes arman el presupuesto de su viaje. Pero dijo que no hay estrictamente operaciones de preventa, porque “el pase no es algo que se agote, y no hace falta reservar como ocurre con el hotel o el avión. Uno viene y lo compra en el día”.

En acuerdo con el municipio, la empresa fijó un precio del pase diario esquiador adulto para esta temporada de 29.000 pesos. Los menores pagarán 24.100 pesos. Para el pase de medio día, después de las 13, habrá que desembolsar 25.000 pesos en el caso de los adultos y 20.600 los menores.

Pérez Diez dijo que hay un seguimiento continuo para determinar las condiciones de la montaña antes de determinar el comienzo de temporada y señaló que hacen falta más nevadas. Como ocurre por lo general para esta fecha, las primeras precipitaciones son bienvenidas pero todavía insuficientes.

Dijo que se manejan con el pronóstico extendido, que por lo general tienen prevén el tiempo para una semana, pero pierden precisión “y cuanto más lejano es más incierto”. En lo inmediato está anunciado para esta region un aumento de temperatura y luego otra vez fuertes heladas hacia el fin de semana, con la probabilidad de nuevas nevadas recién a fin de mes.