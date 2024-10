Cipolletti: entusiasma este plan para embellecer y potenciar aún más la naturaleza de la Isla Jordán

Render de cómo proyecta un laboratorio urbanístico regional el modelo de infraestructura Azul y Verde en la Isla Jordán, en Cipolletti.

“El proyecto de Infraestructuras Azules y Verdes para Isla Jordán se desarrolla sobre la base de un modelo de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) con la meta poner en valor un espacio público ambiental, regenerativo, económica y socialmente sustentable. Este modelo promueve la sustentabilidad en la concepción de espacios verdes a partir de desarrollar un sistema funcional para favorecer zonas vulnerables desde el punto de vista del riesgo socioambiental”.

Quienes sustentan esta idea y acción son los integranes del Laboratorio de Ecología de Bordes LEB | UFLO Leonardo Datri, Micaela Lopez, Mario Robertazzi, Victoria Chavez, Luz Sanchez, Mirna Artaza y Lilén Ureña. Ellos conforman un equipo de trabajo con Lorena Guarini y Rocío Mellado del municipio cipoleño.

También integran la Red Isla Jordán Sustentable: Liquen, Club de Jardinería Maipué, Quatro Vientos y Fundación Siendo.





Un espacio verde no es sustentable per se, y en muchos casos la huella de carbono e hídrica de propuestas convencionales basados en uso excesivo de hormigón y agua para riego, no alcanzan a ser compensada por el verde, especialmente cuando se incorporan incorporado incluso especies invasoras de los ecosistemas naturales. Por ello, “el propósito de este proyecto es potenciar el desarrollo de un sector económico ligado a la provisión de servicios de soluciones para el hábitat basadas en la naturaleza, mediante la colaboración en red de organizaciones sociales, públicas y privadas para la mejora, certificación e implementación de Infraestructuras Azules y Verdes (IAV)”, afirman desde este equipo.

Inicialmente se propone una intervención en un área recreativa ribereña existente, en un sitio estratégico para toda la región metropolitana de la Confluencia de producción de bienes y servicios.

“La relevancia de este proyecto radica en que las capacidades del tipo de bienes y servicios que se diseñan son fundamentales debido a los impactos locales en la sociedad, la economía y el territorio del cambio climático y la intensificación esperada en nuestra región de los eventos climáticos extremos, los riesgos por inundaciones y sequías que se suman a los problemas asociados al aumento de la recurrencia y la intensidad de las olas de calor, la contaminación urbana e industrial”, comenta Leonardo Datri.

Los bienes y personas que habitan ciudades ribereñas son susceptibles de ser inundadas y dada la crisis climática y los escenarios climáticos para la cuenca del río Negro, este riesgo aumenta de forma significativa.

“La ingeniería tradicional buscaría opciones de protección de la población en la canalización de ríos o sus cauces secundarios para proteger las márgenes y acelerar la evacuación de sus aguas. Sin embargo, este modelo tiene una consecuencia no deseada de alto costo de manejo porque la descarga más rápida del exceso del agua aumenta el riesgo de inundación aguas abajo o en otras localidades”, ayuda a entender Datri.



Por medio del diseño e implementación de un sistema de infraestructura verde – azul adecuada a la dinámica de las planicies de inundación de Isla Jordán en Cipolletti se busca rehabilitar el flujo de agua en cauces naturales y retardar el escurrimiento, junto a un sistema de almacenamiento temporal basado en la restauración de una antigua cantera. “El sistema implementado permitirá poner a prueba el funcionamiento experimental de un modelo que se articula con espacios verdes, productivos y recreativos que actúan como buffer inundable entre el río y la población urbana”, define Datri a este diario.



Los objetos diseñados y el sistema de manejo de las riberas serán certificados a partir de un plan de monitoreo de indicadores que evaluarán la capacidad del modelo de regular el flujo de agua, al mismo tiempo que se recupera la flora riparia nativa (es aquella que crece a lo largo de la corriente de agua) y el patrimonio cultural de chacras. Al modo del proyecto de Países Bajos “Espacio para el río”, bajo el principio de soluciones basadas en naturaleza, se promueve el aumento de la superficie de las planicies de inundación para poder mantener caudales ecológicos y seguros, con base a las predicciones de cambio climático para la región.

La restauración de planicies de inundación podrá disponer de usos múltiples entre los que se destaca la producción, la recreación, el deporte, la rehabilitación de ecosistemas degradados y la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural.



En conclusión, este estudio de base permite enriquecer el debate sobre el uso del suelo urbano y periurbano, el diseño de espacios verdes y drenajes y facilitar la toma de decisiones basado en datos y modelos espaciales. Con esta información se propone la implementación de un sistema de IAV en Isla Jordán como prueba piloto, escalable para su desarrollo generalizado en Patagonia.