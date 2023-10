Cipolletti, una ciudad que proyecta y promueve su desarrollo

En un nuevo aniversario de Cipolletti y último como jefe comunal, el intendente Claudio Di Tella realizó un balance de su gestión. Con aciertos y también errores aseguró que gobernó la ciudad lo mejor que pudo. “Nos tuvimos que adaptar y seguramente hay cosas que nos faltaron, pero no fue fácil gobernar en momentos difíciles como los que vivimos”, manifestó.

Los últimos cuatro años de gestión estuvieron marcados por una serie de situaciones y desafíos que la Di Tella debió afrontar. La pandemia, la pospandemia, la inflación, la crisis económica fueron algunos de los puntos que remarcó el intendente. “En el marco de todo lo que pasó pudimos avanzar en un montón de cosas y con el triunfo de la elección en 2019, recuperamos Cipolletti para Juntos Somos Río Negro”, expresó.

Sin dudas, la pandemia trajo numerosas pérdidas y desafíos que debió enfrentar el gobierno municipal y la población en general. Pero aún con ese panorama, en medio del caos los cipoleños mostraron su solidaridad.

“No sabíamos que nos iba tocar gobernar en pandemia, pero nos tocó y tuvimos que atender la cuestión social y la salud. Tuvimos que asistir a los hospitales, a los adultos mayores, a la gente que se había quedado sin trabajo, a los comercios. Sin dudas se incrementó la asistencia social y humanitaria, y con ese panorama tuvimos que hacer cosas que no estaban previstas durante un año y medio”, indicó.

En números 80 mil personas tiene actualmente la ciudad de acuerdo a los últimos cálculos entregados por el municipio.

“El 2021 nos permitió adaptarnos a una situación nueva, pero aún no sabíamos cómo seguía la pandemia que tanto nos había afectado. Nadie quería estar encerrado, pero en esos momentos difíciles la gestión supo acompañar al vecino”, explicó Di Tella.

A finales del 2021 con la flexibilización de las restricciones Cipolletti comenzó a tener un mayor crecimiento en el área comercial, inmobiliaria y en el desarrollo de obras de viviendas. Pero frente a este aspecto positivo, llegaba otro desafío.

El intendente explicó que durante el 2022 el presupuesto municipal estuvo un 40% desdoblado del porcentaje de inflación. Entonces, “hubo que reacomodar partidas y proyectos. Se empezaron a ver más los costos inflacionarios, insumos que no se conseguían, y así y todo obtuvimos mejoras en la obra pública, el parque automotor municipal, pero siempre quedan cosas pendientes por hacer. Es imposible cumplir con todo porque cada uno tiene una necesidad y en un país donde los recursos son acotados uno tiene que priorizar”, manifestó Di Tella.

Durante el gobierno de Di Tella se realizaron obras de asfalto, colocación de luminarias, corredores seguros, inauguraron nuevos espacios verdes y se recuperaron espacios históricos.

¿A dónde apunta el crecimiento de la ciudad?



En los últimos años Cipolletti se ha convertido en una ciudad participativa y moderna que busca promover el desarrollo de sectores fundamentales para Cipolletti a través de la gestión de obras y proyectos.

El jefe comunal indicó que una de esas áreas es la zona norte y se fortalecerá gracias al desarrollo del Distrito Vecinal Noreste a través del programa provincial Suelo Urbano, la creación de escuelas y la planificación de viviendas que se construirán próximamente en el sector.

La margen sur, hacia el río. Aquí el objetivo será mejorar la infraestructura y darle volumen al sector para que los vecinos puedan utilizarla de manera recreativa. Di Tella explicó que este año ingresará al Concejo Deliberante una ordenanza para crear el ente Parque Costero Isla Jordán y reglamentar el uso de este espacio. En cuanto al balneario, el Ejecutivo expresó que se mantiene la expectativa de poder habilitarlo este año. Sin embargo, todo dependerá del resultado de los informes que se realicen en octubre y de los caudales del agua. “Si la naturaleza nos ayuda quizá este año se podrá”.

Potenciar la diversificación económica y el auge de Vaca Muerta



El intendente explicó que el objetivo es apuntar hacia el desarrollo de Vaca Muerta y la diversificación agroalimentaria. Al ser consultado por el fenómeno remarcó que la ciudad hoy ofrece un alto nivel de calidad de vida y esto la convierte en una opción muy atractiva para las familias que llegan a la zona atraídas por la actividad hidrocarburífera.

“Tenemos buenos colegios, buenos centros de salud, muchos espacios verdes, con lo cual la gente al momento de elegir una ciudad para vivir va a elegir Cipolletti. Estas son las bondades que nosotros tenemos que aprovechar para que cuando siga avanzando el fenómeno tengamos el derrame que la ciudad tiene que tener porque ofrecemos calidad en cuanto a lo habitacional”. Claudio Di Tella, jefe comunal.

Explicó que una de las propuestas para incentivar a las empresas del rubro gas y petróleo será crear un parque industrial en la zona norte para que empresas puedan radicarse y así contribuir al crecimiento de la ciudad y al desarrollo del fenómeno Vaca Muerta.

En cuanto al desarrollo de la matriz productiva aseguró que el objetivo es diversificar la producción. “Hoy ya no solo producimos peras y manzanas que son nuestro fuerte, sino que también hay una producción diversa. En la ciudad tenemos almendras, avellanas, cerezas y hasta empresas productoras de quesos. Hoy elegimos seguir cuidando el área productiva porque en el futuro será fundamental. En algún momento el petróleo ya no va a estar y la tierra seguirá estando”, expresó.

Un mensaje para los vecinos cipoleños



A tres meses de finalizar su mandato asegura que su futuro es incierto y por el momento no hay nada definido. “Fueron muchos años en la política y tuvimos una gestión difícil. Uno ha dejado de lado muchas cosas, hoy uno ya está grande y creo que es necesario bajar un cambio”, expresó.

“Quiero agradecer la posibilidad que me dieron los vecinos de Cipolletti de ser intendente por cuatro años y pedirles que sepan disculpar por las cosas que no se pudieron hacer. No fue porque no quisimos sino porque eventualmente no tuvimos las posibilidades. Hoy manejar presupuesto es muy difícil y a nosotros nos tocó un momento muy crítico que pocas veces sucede. Solamente uno puede saber lo que ha vivido con todo esto, pero estoy orgulloso de haber sido intendente de la ciudad”, finalizó.