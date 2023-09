Cómo ser más vitales en la vejez: seminario virtual y gratuito, este jueves, ideal para cuidadores

¿Cómo ser más vital?

¿Qué buenos hábitos son necesarios para tener una mejor calidad de vida en la vejez?

¿Cómo volver a ser activos en la sociedad?

¿Cuáles son las claves de la longevidad?

¿Cómo enfrentar la vejez?

Esta son algunas de las profundas inquietudes que intentarán responder en el Primer Simposio Virtual sobre el Cuidado Integral del Adulto los oradores argentinos Diego Golombek y Diego Bernadini y el colombiano Santiago Rojas, este jueves 14 de septiembre.

El objetivo del evento apunta a acompañar a los cuidadores profesionales y no profesionales y entregarles herramientas para que sigan brindando bienestar y salud a sus usuarios o familiares.

Lo organiza TENA, marca global de incontinencia de Essity.

Se trata de un seminario 100% virtual y gratuito que tendrá lugar este jueves (14 de septiembre) desde las 16 a 18 hs de Argentina, y que estará destinado a la comunidad de toda América Latina.

Paralelamente al rápido envejecimiento de la población, crece el número de familiares que cuidan de las personas mayores en el país y en regíón. Según el Reporte de salud e higiene de Essity 2023-2024 Advancing Health and Well-being Through Care, Prevention and Gender Equality, en algún momento de sus vidas, dos de cada tres personas se convertirán en cuidadores. Según el estudio, que acaba de publicarse, el 80% de los cuidados los prestan los familiares, quienes tienen poco contexto del tema.

En este contexto, este evento permitirá a todos los cuidadores profesionales o familiares, aprender a velar por el bienestar de las personas que tienen a su cargo y superar los desafíos psicológicos asociados al envejecimiento relacionados al cuerpo, la mente y el espíritu. De esta manera mejorar la calidad de vida de sus pacientes y de ellos mismo, reforzando su propósito de vida.

A través de esta iniciativa, TENA, una marca global de Essity, con presencia en más de 150 países, busca reforzar su objetivo de llevar bienestar a los adultos y sus cuidadores a través de educación e información especializada para lograr sociedades más inclusivas y libres de prejuicios.

Mente, cuerpo y espíritu, bajo el foco de expertos

La capacitación está estructurada en tres temas pilares: mente, cuerpo y espíritu.

El panel “Mente” contará con la participación del argentino Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas y autor del best seller “Las Neuronas de Dios” y de libros clave como “En busca de la conciencia del cerebro”, además de haberse desempeñado como asesor en programas científicos para la televisión. Los temas de este bloque se abordarán las preguntas: técnicas para ser más vital, buenos hábitos para tener una mejor calidad de vida en la vejez y repercusiones de la buena higiene del sueño.

El segundo panel, denominado “Cuerpo”, estará liderado por Diego Bernardini, Doctor en Medicina y director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad. De nacionalidad argentina, Bernardini también es consultor estratégico, conferencista internacional y divulgador en salud y bienestar de adultos y personas mayores. Este panelista abordará las preguntas: ¿cómo ser activos en la sociedad? ¿cómo no los inactiva una condición como la incontinencia? y las claves para la longevidad.

Finalmente, el pilar “Espíritu” contará con la participación del colombiano Santiago Rojas, médico especialista en cuidados paliativos oncológicos y medicina Integrativa. Rojas, además, es escritor y autor de varios libros sobre salud, entre ellos, del best seller “La estrategia del Ave Fénix”. El experto abordará las cuestiones sobre ¿Cómo enfrentar la vejez?, ¿Cómo enfrentar la vida y la muerte? Y ¿Cómo el adulto enfrenta el duelo?

Los interesados en inscribirse lo podrán hacer ingresando a la web de TENA Argentina de manera gratuita.