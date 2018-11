Con una misa recordaron a Daniel Solano a 7 años de su muerte

Ayer por la tarde, la comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Choele Choel homenajeó con una misa a la memoria de Daniel Solano y reavivó el pedido de justicia.

A siete años del crimen, la celebración de la eucaristía se encontraba dentro de las actividades programadas y estuvo presidida por el párroco Cristian Bonin.

Según describieron quienes participaron, el momento estuvo cargado de signos: la cruz de palo santo en la que estaba enredada la cadena que Gualberto Solano, padre del joven, usó en las huelgas de hambre, además de las imágenes de él, Daniel y Juana, abuela del joven salteño.

Allí se leyó una carta enviada desde Tartagal por Romina Solano, prima de Daniel, y otra enviada desde Viedma por el obispo Esteban Laxague.

“La ausencia de Daniel Solano no puede no estar presente para quienes buscan vivir en la luz”, manifestó Laxague. “Su ausencia habla de violencia, ocultamiento, muerte, inoperancia, corrupción, desidia, complicidad... Pero para quienes buscan vivir en la luz la ausencia de Daniel también nos regala y pone de manifiesto la solidaridad, el compromiso por la verdad y la justicia, la presencia incondicional de unos y otros, la fuerza de los pacíficos, el valor de los hechos ante las meras promesas y palabras, el no dejarse acallar ni vencer por el miedo, la fuerza de la unión... y tantas otras cosas grandes”, expresó.