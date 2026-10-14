Conesa: apuestan al empleo genuino, parques industriales y capacitaciones

La cuestión del empleo y la inserción laboral es un eje transversal de la gestión comunal de Conesa, según afirma su intendente Héctor Leineker y su gabinete.

“Dado que la producción hortícola genera empleo temporario sujeto a las épocas de cosecha trabajamos activamente para diversificar la matriz laboral y romper la estacionalidad”, afirman.

Por ello, a través de la articulación directa entre la bolsa de empleo municipal y el gremio UOCRA local, la inyección de capitales energéticos en la región ya se está traduciendo en puestos de trabajo genuinos para operarios conesinos, dinamizando la economía interna, informan.

Esta inserción se complementa con una política municipal de capacitación técnica en conjunto con la Secretaría de Trabajo y empresas privadas (como Ginomac Solutions), dado que, frente a la necesidad de nuevos maquinistas y choferes, se dictaron cursos profesionales de manejo y mantenimiento de pala-cargadora y retroexcavadora, prestando los equipos públicos y certificando oficialmente a los operarios locales para dotarlos de una salida laboral rápida y segura.

Este esquema se fortalece abriendo las puertas del Estado al sector educativo a través de convenios con estudiantes para que realicen sus pasantías en las distintas áreas municipales, sumando experiencia práctica clave.

A nivel emprendedor y productivo, el Taller de Envasados Municipal «Ricos Sabores Conesinos» funciona como un espacio público donde hombres y mujeres procesan la materia prima local generando autoempleo sostenible, respaldado por los Talleres de Manipulación de Alimentos brindados por la municipalidad.

“Además, contamos con un Parque Industrial, cuya inscripción oficial en el Registro Nacional de Parques Industriales permite concluir la infraestructura básica y formalizar convenios para que las empresas que decidan radicarse en la localidad prioricen la contratación de mano de obra local registrada, asegurando que el crecimiento económico sea, ante todo, un beneficio directo para los vecinos de Conesa”, concluyó Leineker.