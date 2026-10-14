Conesa cumple 157 años: Provincia potencia su desarrollo con obras y servicios
Anuncios para sumar hectáreas productivas, equipamiento y digitalización para el hospital regional y ampliación del CET 4 con fondos petroleros.
En este nuevo aniversario de Conesa, el gobierno provincial anuncia:
- Más energía para sumar hectáreas productivas.
A partir de la gestión del gobernador Weretilneck ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Río Negro logró el financiamiento para sumar 32.000 nuevas hectáreas productivas. Uno de los proyectos contempla la electrificación por la margen norte del río Negro desde Conesa hasta Guardia Mitre, se informó.
“Estas acciones forman parte de un plan integral con obras que Río Negro ya finalizó: entre ellas, se encuentra la Estación Transformadora General Conesa, que completó un conjunto de proyectos que también incluyó la ET El Solito, con más de 145 km de líneas de alta tensión de 132 kV distribuidas en dos tramos: Pomona – El Solito y El Solito – Conesa”, afirmaron.
La ET General Conesa es una de las últimas obras eléctricas que realizó Río Negro, a través del Plan Castello. La ampliación y mejora del sistema eléctrico posibilita desarrollar nuevas áreas bajo riego, generando el alimento necesario para la ganadería, que coloca a Río Negro como cabeza de la producción en la Patagonia.
Además, Río Negro ejecutó en el último tiempo una serie de obras sobre el canal principal de riego de Conesa con una inversión total de más de $964 millones. Los trabajos incluyeron revestimiento de taludes y sifones y la reconstrucción de losas, mejorando significativamente la infraestructura hídrica y brindando mayor seguridad al servicio.
- Ampliarán el CET 4 con fondos petroleros.
A través de fondos del Vaca Muerta Oil Sur -VMOS-, tras los acuerdos generados por Weretilneck con las empresas petroleras que operan el oleoducto, el Gobierno Provincial ampliará el Centro de Educación Técnica 4. La obra se encuentra próxima a licitarse y permitirá brindar más servicios educativos para la comunidad”, se notifica desde Provincia a esta diario.
“Río Negro brinda el servicio de transporte escolar a 681 estudiantes conesinos, mientras que 1.891 desayunan y meriendan en las instituciones educativas, 441 almuerzan y 35 cenan en las residencias”, acotaron.
- El Hospital de Conesa suma equipamiento y digitalización.
El ministerio de Salud consolida al Hospital “Dr. Héctor Monteoliva” de Conesa. “Con $36 millones de inversión se compró una digitalizadora para la sala de rayos y un autoanalizador de química clínica para el laboratorio. Además, se entregó una camioneta Toyota para actividades de Atención Primaria de la Salud -APS- y una ambulancia equipada”, confirmaron.
Con la incorporación de médicos para guardias y consultorios externos, Conesa fortalece su servicio sanitario. En febrero, la Provincia entregó 25 equipos informáticos para la digitalización plena del centro de salud.
- Más herramientas para el trabajo y acompañamiento a familias.
Por medio de Desarrollo Humano, la Provincia lleva adelante el programa Capacitarte en Conesa, brindando herramientas a la comunidad para su desarrollo personal y laboral, fomentando su autonomía. “En materia asistencial, la Provincia entregó en el último año una vivienda recuperada a una familia en situación de vulnerabilidad en Conesa, en el marco del plan de recupero de viviendas que lleva adelante el IPPV en todo el territorio rionegrino”, se notificó.
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