Corte de la Ruta 22 por familias de la escuela 351 de Plottier

Familias de la escuela 351 de Plottier se autoconvocaron para cortar la Ruta 22 debido al reclamo por la suspensión de clases por la falta de gas y el no inicio de obras anunciadas el año pasado. La medida comenzó en horas del mediodía y se desconoce hasta cuándo permanecerán en el lugar.

Una de las madres de la escuela, Natalia, informó a Am Cumbre esta mañana que el problema comenzó en noviembre del año pasado. «Nos avisaron que iban a retirar el medidor porque había perdida de gas«, comentó, y desde entonces no hay servicio en el establecimiento. «También nos anunciaron que iban a comenzar una obra por este tema, pero no hay novedades«, agregó.

Los alumnos comenzaron las clases de forma normal, pero sin gas, hasta que comenzó el frio. «Les daban el refrigerio frio y el 23 de marzo decidieron suspender las clases«, relató la mujer.

Ante la falta de movimiento en el establecimiento, las familias consultaron qué había sucedido con la obra que no comenzaba y contó que desde el Área Técnica empezaron a «posponer» la fecha sin comenzar aún la obra.

Hasta hoy los padres no tenían novedades por lo que decidieron llevar el reclamo a la ruta a partir del mediodía. Según se informó, los familiares se reunieron en la esquina con calle Lugones donde está la terminal de la localidad.