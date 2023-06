Corte de Ruta 22: trabajadores de Desarrollo Social de Neuquén retomaron la medida

El grupo de trabajadores de Desarrollo Social que lleva a cabo un reclamo desde mayo por denuncias de pases a planta y recategorizaciones injustificadas, retomaron la medida de corte esta mañana tal como lo informaron ayer. Desde las 7 se apostaron frente al edificio ubicado sobre Avenida Mosconi a la altura de la intersección con Anaya. Ayer jueves, detallaron que el próximo lunes se deberán presentar en la Defensoría del Pueblo de Neuquén para una reunión. Este encuentro será desde las 11 de la mañana.

La referente de los trabajadores autoconvocados, Lorena Zarate, dialogó en RADIO RÍO NEGRO y señaló que continúan con la medida ante la falta de respuestas a sus demandas. Explicó que este viernes se realizará una mesa de diálogo para poder abordar el tema que los aqueja y expresó que esperan poder obtener respuestas no solo al pedido de recategorización, sino también al reclamo de «compañeros que están mal encuadrados desde el inicio del convenio colectivo de trabajo donde algunos están con un nivel abajo o dos».

Zárate informó que la mesa de diálogo se va a realizar a las 8 de la mañana en la Subsecretaría de Trabajo, pero ellos continuarán en el corte hasta que les comuniquen lo que se haya decidido. Explicó que la decisión de no acercarse a la subsecretaría es para «evitar conflictos», ya que de la reunión participarán los gremios ATE-UPCN, dos gremios con los que han mantenido discusiones porque los trabajadores sostienen que «ellos no respaldaron el reclamo y fueron cómplices del decreto lanzado en enero». La trabajadora indicó que hoy en día, el grupo autoconvocado no está siendo representado por los gremios y solo cuenta con el respaldo de la CTA.

A su vez señaló que esperan que esta reunión traiga nuevos resultados ya que hasta ahora no lo hubo, «no olvidemos que son varias personas las que están en la mesa y tienen que estar todos de acuerdo».

Por otra parte informó que desde primeras horas de la mañana comenzaron a llegar los primeros trabajadores para retomar la medida que se anunció ayer y esperan que la convocatoria sea multitudinaria con alrededor de 200 trabajadores y trabajadores. Zárate aclaró que si bien son 200 las personas que toman la medida, son muchos más los trabajadores que reclaman la recategorización llegando a ser casi 2000 personas que «están de paro desde el día uno a la par nuestra».

Respecto a la reunión anunciada con Defensoría del Pueblo para el próximo lunes, la trabajadora comentó que la misma se pactó para las 11 de la mañana. «Nosotros tenemos la propuesta firme y estamos ansiosos de poder sentarnos para ver lo que pasa», indicó.

Escuchá a la referente de autoconvocados de Desarrollo Social, Lorena Zárate, en RÍO NEGRO RADIO:

