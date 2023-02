Corte en Autovía Norte: vecinos de Neuquén reclaman por falta de agua

Vecinos del Lote 34 de la Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén realizarán un corte en la Autovía Norte y la rotonda de Casimiro Gómez. Se debe a un reclamo por la falta de agua y «falsas promesas».

Los vecinos del Lote 34 informaron que hace nueve meses toman agua suministrada por un camión que «no cumple con el protocolo de sanidad». Además aseguraron que no alcanza para las familias.

«Cuando nos trasladaron desde la Toma Casimiro Gómez acá nos dijeron que íbamos a tener todos los servicios, no cumplieron con sus palabras, nos llevaron y abandonaron», mencionó a AmCumbre David Chaparro, vecino del Lote 34.

Chaparro relató que cuando se instalaron en el barrio, estuvieron más de un mes sin luz, «hasta que se resolvió de la misma forma, cortando las calles».

La situación hoy en día complica a las familias, ya que el agua suministrada por el camión no alcanza, aseguraron. «Te dejan un tanque de 500 litros de agua y no alcanza», manifestó el vecino. «No podemos vivir así, hay familias que tienen chicos, para las cuestiones diarias de la vida cotidiana no alcanza», agregó.

Chaparro comentó que incluso «hay días que te dicen que no vamos a tomar agua porque la bomba se rompió, estamos cansados», expuso. Además, indicó que ayer se acercaron funcionarios, «los invitamos a tomar gua del camión y ninguno de ellos quiso, ¿Cómo nuestros hijos toman agua de ahí y ustedes no van a beber?», expresó.

El vecino explicó que son más de 400 familias las que se ven afectadas por la falta de servicio. «Los vecinos estamos siendo muy marginados prometieron algo y no cumplieron», reclamó.

Por esto, hoy a partir de las 8:30 realizarán un corte en la Autovía Norte y Casimiro Gómez. Indicaron que se quedarán «hasta que alguien aparezca y haya una respuesta contundente».

El problema con el agua

El año pasado se inauguró una cisterna y un sistema de bombeo para abastecer de agua a la Colonia Rural Nueva Esperanza, pero los vecinos del sector reclamaban que el servicio no llegaba a las viviendas, y la realidad no ha cambiado.

La obra presentada el 19 de septiembre en un gran acto, requirió para su infraestructura que la cooperativa CALF electrifique el tanque de agua, en tanto que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento EPAS aportó en el plan de desarrollo estratégico e integral.

En total la obra que demandó más de 200 millones de pesos y fue ejecutada en conjunto entre el municipio de Neuquén, la provincia y Nación debía abastecer a unas 2000 familias del sector. La población de la colonia solo tiene abastecimiento de agua no potable que es para el uso en el riego.

Sin embargo, desde ese entonces, los vecinos reclaman que no tienen agua y que la única forma de obtenerla es a través de un camión.