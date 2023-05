Corte en Ruta 22: tercerizados de los hospitales de Neuquén protestan por retrasos salariales

Terciarizados de hospitales de Neuquén se encuentran de paro y realizando un corte en la Ruta 22 en reclamo por retrasos salariales. Son trabajadores de maestranza, camilleros, seguridad privada, cocina, administración y jardinería de la SIAP. Adelantaron que la medida continuará, al menos, hasta el mediodía.

Según informó el secretario general del sindicato, Juan Carlos Hernández, mencionó que el paro se realiza desde el sábado, mientras que el corte de la Ruta 22 a la altura del Hospital Bouquet Roldan es total, a excepción de emergencias, y que la medida se desarrollará por lo menos hasta las 14.

La protesta se centra en el reclamo por la falta del aumento del pago de un plus, contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo. «Desde el 2015 se viene cobrando este plus y cada vez que hay un aumento de los básicos, también afecta a esta bonificación, pero no fue pagado», explicó Hernández.

El aumento que correspondería a marzo y abril no fue abonado por las empresas, aseguran desde el sindicato. «No nos dejaron otra opción más que tomar medidas», mencionó el secretario general.

«El 24 de abril tuvimos una audiencia donde se comprometieron a pagar a partir de mayo, pero el 15 nos pagaron con el monto viejo», indicó Hernández. «Exigimos que se hagan cumplir los contratos con sus pliegos», expresó.

Por último, el secretario general del sindicato mencionó que la empresa que tome los servicios el primero de junio, «tome a todos los trabajadores que han prestado servicio durante todos estos años».