Corte en rutas de Vaca Muerta por vecinos que reclaman servicios: sumaron más protestas

Esta semana comenzó con cortes y protestas en diferentes partes de la provincia. La protesta comenzó en la Ruta 5 de Vaca Muerta por vecinos que reclaman servicios para los barrios, pero ahora se sumaron más protestas. Según informaron, el tránsito está interrumpido exclusivamente para el personal de empresas petroleras. Por otro lado, trabajadores de desarrollo Social cortan el ingreso al aeropuerto en la ciudad de Neuquén.

El comisario inspector, Claudio Vinet, informó a Diario RIO NEGRO que el corte es llevado a cabo por un grupo de aproximadamente 30 personas en el ingreso a Rincón de los Sauces y comenzó alrededor de las 4:30. Se trata del pedido de regularización de servicios para un barrio de la localidad.

«Es un sector de tomas que hubo en Rincón de los Sauces, que tiene bastante tiempo y ya fueron adjudicados los lotes», indicó Vinet. Además, mencionó que las familias tienen un medidor comunitario y piden que se regularicen los servicios para que cada familia tenga su medidor.

Vinet afirmó que el corte afecta solo al personal de empresas petroleras, mientras que «ambulancias, vehículos particulares, policía y más, pueden transitar normalmente», explicó.

Daniela, una de las vecinas que se encuentra realizando el corte, informó que se llevan a cabo dos más. «Estamos cortando en la Ruta 6 también, en el Puesto Hernández, y en una picada de acceso a Ruta 5«, mencionó.

La vecina comentó que hasta ahora no han recibido respuestas.»Solo vino la policía a vernos, pero no tenemos novedades», indicó. Así, informó que no tienen horario de finalización y que esperan que se acerquen desde el municipio.

Corte en el aeropuerto de Neuquén

Los trabajadores del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén retomaron la protesta contra los «ñoquis», como se refieren a quienes fueron incorporados en el área a través de un decreto provincial de enero de este año. En esta ocasión, cortaron los accesos al aeropuerto desde la madrugada.

Pilar Ordoñez, autoconvocada de Desarrollo Social, explicó la situación en «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO. Detalló que se apostaron a la madrugada y que, hasta el momento, mantendrán el corte hasta el mediodía.

Aclaró que permiten que los pasajeros puedan pasar a pie y que los que llegan puedan tomarse un taxi.

La trabajadora informó que a las 11 tendrán una reunión con la Defensoría del Pueblo para tratar de llegar a algún acuerdo porque no los vienen escuchando.

