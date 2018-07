Crece la arquería en Río Colorado y Conesa

“Este deporte es espectacular, porque me ayuda en muchos aspectos en lo físico como en la concentración. Mi trabajo me exige mucha creatividad y tengo mi cabeza a full, entonces esta actividad me permite desconectarme unas horas y relajarme”, cuenta Ariel Gorjon mientras busca las flechas que dieron en el blanco. Y parece no ser el único.

Un número importante de chicos, jóvenes y adultos de ambos sexos que viven en Río Colorado y Conesa hace un buen tiempo se decidieron practicar y competir en tiro con arco, que desde entonces la actividad no ha parado de crecer en número de participantes, incluso varios de ellos han logrado trofeos o reconocimientos locales, provinciales, nacionales o sudamericanos.

Este pasatiempo altamente convocante también tiene agrupaciones formadas en decenas de localidades o ciudades de la provincia de Río Negro y Neuquén, quienes periódicamente llegan a recorrer distintos escenarios o circuitos participando de torneos regionales o nacionales.

En Río Colorado la iniciativa la tomaron un par de fanáticos, como Mariano Nunzi y su familia, quienes recayeron en el Club Unión y en poco tiempo se constituyó la escuela de arquería. Hoy el club se encuentra oficialmente federado a la Federación Argentina de Tiro con Arco, institución que guía y supervisa la actividad y nuclea a todos los tiradores federados del país.

Cabe señalar que actualmente en esta localidad las actividades reúnen a unos treinta alumnos y una decena de tiradores federados que están compitiendo y obteniendo muy buenos resultados en los torneos, contando actualmente con campeones, subcampeones patagónicos en diferentes categorías, en los escasos dos años de vida de la actividad.

Las distintas actividades están a cargo de Mariano José Nunzi, instructor certificado por la Federación Argentina de Tiro con Arco, quien repasó los sacrificios que se realizan para reunir los fondos necesarios que le permitan salir a participar de competencias, que también les sume experiencias a los distintos competidores locales. “Muchos se ven atraídos por la práctica del tiro con arco, porque es una actividad de moda y en pleno crecimiento, por el colorido de los equipos, de los tiradores pero principalmente por los beneficios que la práctica de esta actividad deportiva ofrece, a pesar de que muchos consideran que no exige esfuerzo. Acá en la escuela contamos con los equipos, arcos y flechas, que están a disposición para que los alumnos realicen las prácticas. Después con el tiempo cada uno van adquiriendo los propios”.

Nunzi adelantó que están cerca de viajar con los arqueros Laura Pschini, Edgardo Urdaniz, Iván Wiejski y Bruno Nunzi para perfeccionarse y hacer los cursos para instructor nacional de Fatarco.