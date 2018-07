Cutral Co y Huincul están sin agua por la falta de energía eléctrica

La falta de energía para alimentar a las bombas que envían agua potabilizada desde Buena Esperanza hasta la copa del EPAS en Cutral Co no permite normalizar el servicio de agua potable para la comarca petrolera.

El inconveniente se produjo por el temporal y al salir de sistema la línea del EPEN de 33 kw que abastece de energía al tramo comprendido entre Cutral Co y el acueducto Buena Esperanza, sobre el río Neuquén, no se pudo producir el líquido para el consumo.

Ayer, en la madrugada, desde las 5 y hasta después de las 7, se logró mediante una “solución de emergencia” enviar el agua que estaba en la reserva de la copa del EPAS situada en el barrio Parque Oeste en Cutral Co hasta las redes de las dos ciudades. De todos modos, era parte de lo almacenado en el reservorio y hasta que no se vuelva a poner en funciones el sistema de Buena Esperanza, no se contará con el servicio.

Como no se trata de la temporada estival, donde el consumo se triplica, los vecinos cuentan con algo en los tanques domiciliarios. Por esta razón, se insistió en la necesidad que se cuide al extremo el líquido en los tanques, para evitar el desabastecimiento en los hogares porque no se sabe con certeza hasta cuando no habrá agua.

Una alternativa es el acueducto Los Barreales pero que su capacidad de producción es limitada.

Se indicó desde el EPEN que el sistema eléctrico que alimenta al acueducto sobre el río Neuquén, sufrió la falla a unos siete kilómetros de Cutral Co. Las cuadrillas de operarios del ente provincial y de empresas contratadas trabajan para restablecer el suministro de energía en toda la zona centro de la provincia.

Se informó que hubo acumulación de hielo extremo en los conductores de la línea de alta tensión. Esto produjo el colapso de ocho columnas de hormigón armado de 22 metros de la línea de alta tensión de 132 kV que va desde la estación transformadora Cutral Co a la estación transformadora Zapala. También afectó a la línea de 33 kV que transcurre en la traza paralela.