De la universidad a diseñar soluciones para la sociedad: Invap premió las mejores tesis del país

“Una tesis tiene muchas personas detrás. Llegar a la instancia de terminarla involucra a muchos: en mi caso, mi pareja, mi familia desde La Rioja y la comunidad que fui construyendo. Este reconocimiento es colectivo. Haber llegado hasta acá es una decisión colectiva que hay que apoyar junto a la universidad pública”. Así se expresó Damián Leonel Corzi, del Instituto Balseiro, al saber que resultó el ganador de la categoría Doctorado en la cuarta edición del Concurso Nacional a las Mejores Tesis de Ingeniería de Invap.

En tanto, Lara Agostina Torletti Daniluk, una ingeniera electrónica egresada de la Universidad Nacional de Río Negro, obtuvo el primer premio en la categoría Grado.

Damián Leonel Corzi, del Instituto Balseiro, y Lara Agostina Torletti Daniluk, de la UNRN, los ganadores. Foto: Chino Leiva

Esta iniciativa de la empresa Invap es un certamen federal para reconocer el talento argentino en investigaciones y proyectos innovadores que, mediante el ejercicio de la ingeniería, tengan aplicación real en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

En el 50 aniversario de Invap, se presentaron 184 tesis correspondientes a 35 carreras, en 54 instituciones, de 22 provincias. “Recibimos un 32% más de tesis que en la primera edición. Incluso, una de ellas corresponde a la Antártida”, destacaron durante la ceremonia, antes de dar a conocer a los ganadores. Recordaron también que la iniciativa que arrancó en 2023, poco a poco adquirió un fuerte impulso en el reconocimiento de grandes talentos.

“Una tesis puede ser muchas cosas: el cierre de una carrera, una pregunta que lleva años responder, un proceso o simplemente el comienzo de algo. O una solución para la sociedad”, insistieron durante la premiación que se trasmitió por streaming ya que participaron estudiantes de todo el país.

Unas 184 tesis se presentaron en el certamen 2026. Foto: Chino Leiva

En un arduo trabajo de análisis, el jurado integrado por trabajadores de Invap y prestigiosos profesionales externos evaluó cada uno de los trabajos presentados y eligió a los ganadores de la cuarta edición del certamen organizado por Invap, en el marco de la celebración por sus 50 años.

Los finalistas para la carrera Grado fueron Pablo Baltasar Irusta (de la carrera Bioingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo), Matías Martín Musumano (de Electrónica de la Universidad Nacional de Moreno) y Lara. Cuando nombraron a la ganadora barilochense, sus padres que estaban presentes en la sala no lograron ocultar su emoción.

Los finalistas en la categoría Doctorado fueron Mauricio Tosi (Instituto Balseiro), Jeffry Homero Martínez Valdiviezo (Universidad Nacional de Quilmes) y Damián.

El emotivo saludo de Lara con su familia. Foto: Chino Leiva

Al término de la premiación, Darío Giussi, gerente general de Invap, valoró las palabras del ganador oriundo de La Rioja que se estableció en Bariloche para continuar sus estudios. «Es cierto que el triunfo es individual, pero el mérito es colectivo. El trabajo de nuestra academia, con los recursos disponibles, es maravilloso y podría ser aun mejor, con más recursos e inversión”, planteó emocionado y agregó: “Es lindo pensar en estos 50 de Invap y en la cantidad de cosas que podemos resolver con tanto talento en nuestro país”.

Recordó también que, al terminar su tesis de Doctorado, Conrado Varotto había agradecido a sus padres “por haberlo traído a la Argentina a la que definió como ‘un gran país’. Esa es la idea que defendemos: que Argentina es un gran país”.

Unas 184 tesis se presentaron en el certamen 2026. Foto: Chino Leiva

Guillermo Benito, asesor de la Gerencia General en Invap y presidente del jurado de este certamen, resaltó que el concurso “tiene como finalidad reconocer la calidad de nuestras universidades, de nuestros egresados porque, en definitiva, es desde donde nos nutrimos. 50 años de desarrollo de Invap significa que hay generaciones formadas en la universidad nacional y, gran parte de nosotros venimos de ahí”.

¿Qué se tuvo en cuenta a la hora de evaluar las tesis? El trabajo no fue sencillo. Benito aclaró que se asume que si las tesis han sido aprobadas por los directores es porque “están bien”. “Lo que evaluamos es el potencial impacto de ese trabajo sobre la sociedad y el interés de la industria”, subrayó el ingeniero nuclear.

Unas 184 tesis se presentaron en el certamen 2026. Foto: Chino Leiva

Ideas brillantes, soluciones concretas

Con apenas 24 años, Lara recibirá el título de Maestría en Física Médica en el Instituto Balseiro. “Pretendo seguir trabajando y aplicando la electrónica al desarrollo de equipos médicos para ayudar a los pacientes”, dijo al término de la ceremonia de premiación. En su tesis, diseñó un detector de radiación gamma para cirugía radioguiada que sirve para detectar tumores o lesiones infecciosas en el medio de una cirugía “a partir de la radiación proveniente de esas lesiones”.

Damián es riojano y tiene 35 años. Forma parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Centro Atómico y da clases en el Instituto Balseiro. Su tesis «Aplicaciones de los sensores de imagen CMOS, de la detección a la reconstrucción tomográfica».» se centra en el estudio, caracterización y aprovechamiento de los sensores de imagen CMOS para utilizarlos en un campo distinto de la fotografía convencional: la detección de radiación ionizante (fotones gamma y rayos X) y la reconstrucción tomográfica.

Damián tiene 35, es riojano y está radicado en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Para la tesis ganadora de Doctorado, el premio será el equivalente a cinco becas internas doctorales mensuales de Conicet para Bariloche; mientras que para la ganadora de Grado, son dos unidades. El monto de los premios alcanza los 10 millones de pesos.