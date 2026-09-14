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De las mañanas bajo cero al calor de primavera: qué dice el pronóstico para la semana del 14 de septiembre en Neuquén y Río Negro

El pronóstico extendido anticipa una semana de marcados contrastes en el norte patagónico. Mientras el viento azotará con ráfagas de hasta 69 km/h en el Alto Valle y la costa rionegrina, las temperaturas treparán progresivamente hasta tocar los 23°C hacia el final de la semana, dejando atrás el frío intenso de las mañanas.

Redacción

Por Redacción

Primavera en el Alto Valle. Foto: Mati Subat

Primavera en el Alto Valle. Foto: Mati Subat

El tiempo transitará un escenario de variabilidad durante los próximos días en el norte de la Patagonia. Según el Servicio Meteorológico Nacional procesados para la semana, las mañanas mantendrán registros fríos y marcas bajo cero en la zona cordillerana, pero la rotación del viento y la estabilidad atmosférica permitirán un marcado ascenso térmico hacia las tardes en todo el territorio de Neuquén y Río Negro.

El cuadro meteorológico exigirá atención en las rutas de la región debido a los picos de viento intenso previstos para las primeras jornadas en los valles y la franja atlántica.

Mucho viento pero con máximas de hasta 23°C: qué dice el pronóstico para la semana en el Alto Valle

En Neuquén Capital y General Roca, la semana se moverá entre el impacto del viento y la llegada de un ambiente más cálido:

  • Lunes y Martes: el arranque muestra vientos fuertes con ráfagas de hasta 50 km/h y mínimas de 2°C. El martes el termómetro sufrirá un breve descenso (máxima de 14°C) acompañado por ráfagas que escalarán hasta los 69 km/h en Roca.
  • Miércoles y Jueves: el clima se estabiliza con máximas de 21°C y 18°C, aunque se prevé viento fuerte por la noche del miércoles con ráfagas de 59 km/h.
  • Viernes: será el día más templado del período, alcanzando una máxima de 23°C bajo un cielo mayormente nublado.

Mañanas frías pero tardes cálidas: el pronóstico para la cordillera en la semana del 14 de septiembre

Las ciudades turísticas andinas transitarán días típicamente invernales en el amanecer con una paulatina mejora en las marcas diurnas:

  • Bariloche: arranca la semana con una mínima de -3°C y máxima de 13°C, transitando días nublados. El miércoles sumará viento por la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que el jueves registrará la mañana más fría con -2°C.
  • San Martín de los Andes y Villa La Angostura: presentarán marcas similares, con mínimas que se desplomarán hasta los -4°C y -5°C en el inicio, escalando hasta los 13°C de máxima hacia mitad de semana con presencia de viento moderado por la tarde.

En el este provincial, la constante de los próximos días será la presencia de viento sostenido:

  • Viedma: sufrirá vientos intensos con ráfagas de hasta 59 km/h durante casi toda la jornada del lunes y martes. El termómetro oscilará entre los 5°C y 16°C, repuntando hacia el viernes con una máxima de 20°C.
Zona / LocalidadFenómeno PrincipalRango TérmicoRáfagas Máximas
Alto Valle (Neuquén / Roca)Viento en aumento y ascenso térmico 📈2°C / 23°C69 km/h (Martes)
Bariloche / AngosturaHeladas matinales y nubosidad 🥶☁️-5°C / 14°C50 km/h (Miércoles)
San Martín de los AndesFrío bajo cero y tardes estables 🌤️-4°C / 13°C50 km/h (Miércoles)
ViedmaViento constante toda la semana 💨0°C / 20°C59 km/h (Lunes a Viernes)


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El tiempo transitará un escenario de variabilidad durante los próximos días en el norte de la Patagonia. Según el Servicio Meteorológico Nacional procesados para la semana, las mañanas mantendrán registros fríos y marcas bajo cero en la zona cordillerana, pero la rotación del viento y la estabilidad atmosférica permitirán un marcado ascenso térmico hacia las tardes en todo el territorio de Neuquén y Río Negro.

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