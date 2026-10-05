De los quirófanos a la literatura: la cirujana de Roca que encontró tiempo para escribir su primera novela

María Luz Rodríguez conoce de cerca las guardias, las largas jornadas y la intensidad del quirófano, pero en medio de esa rutina encontró lugar para algo que durante años había permanecido en un segundo plano: escribir.

Nacida en Mendoza, se formó allí como médica y cirujana general. Trabajó en el Hospital Central y también en el ámbito privado, realizó formación de posgrado en Buenos Aires y, después de regresar a su provincia para continuar desarrollando su técnica, apareció una posibilidad que terminó modificando algo más que su recorrido profesional.

Buscaba un cambio. La propuesta llegó desde la Patagonia y María Luz decidió instalarse en General Roca, donde actualmente desarrolla su actividad como cirujana, principalmente vinculada a la cirugía mínimamente invasiva. También trabaja en simulación clínica y quirúrgica y se desempeña como instructora de residentes de Cirugía General.

Pero el cambio de ciudad terminó abriendo otra puerta.

Una historia que llevaba años escribiéndose

La escritura no apareció de un día para otro. Durante sus años de formación habían surgido pequeños textos, ideas y bocetos que quedaron guardados mientras avanzaba su carrera médica. Con el tiempo, aquellas páginas comenzaron a tomar otra dimensión.

“Lo que eran bocetos iniciales durante mi carrera se fueron transformando en capítulos y esos capítulos terminan y culminan en una ficción”, contó durante una entrevista.

Fue en General Roca donde ese proceso terminó de tomar forma. La propia autora define la experiencia con una imagen particular: fue en esta ciudad donde terminó de “dar a luz” a su primer hijo literario.

Así nació No todo lo que brilla es bilis, una novela protagonizada por una cirujana que atraviesa su vida profesional mientras también intenta comprender qué quiere para sí misma.

Aunque inevitablemente existen puntos de contacto entre autora y personaje, Rodríguez hace una distinción clara: es una obra de ficción. La cirugía funciona como escenario y lenguaje, pero detrás aparecen emociones y situaciones mucho más universales.

No somos una sola cosa

Hay una idea que atraviesa tanto el libro como la historia personal de su autora: una persona no necesariamente tiene que elegir una única pasión.

Para María Luz, la cirugía ocupa un lugar central, pero también lo hacen la lectura y la escritura. Y justamente de esa convivencia nació la novela.

“La cirugía y la escritura pueden parecer dos mundos muy diferentes, pero para mí conviven naturalmente”, explica. La medicina requiere estudio permanente, precisión y una enorme intensidad. La literatura, en cambio, le abrió otra manera de observar, procesar y contar las experiencias humanas.

No todo lo que brilla es bilis habla de redescubrirse, evolucionar, cambiar y volver a encontrarse con uno mismo. También de los momentos en los que se puede brillar y de aquellos en los que toca llorar.

La protagonista es una cirujana intensa, por momentos filosa, que avanza entre su profesión, sus vínculos y sus contradicciones. Pero no hace falta haber pisado un quirófano para reconocerse en ella.

“Las profesiones ocurren en todos los escenarios”, explicó Rodríguez. Su deseo es que quien se acerque al libro pueda encontrar algo propio en ese recorrido y comprender que también es posible construir una vida que se parezca a lo que uno quiere ser.

De General Roca a lectores de otros países

La novela fue presentada oficialmente el 6 de junio de 2026 en General Roca, acompañada por familiares, amigos, colegas y personas vinculadas a su vida profesional.

La publicación marcó para ella el final de un proceso, pero también el comienzo de otro inesperado: descubrir qué ocurre cuando una historia deja de pertenecer exclusivamente a quien la escribió.

La respuesta comenzó a llegar a través de los lectores.

Personas que se rieron, lloraron o encontraron similitudes entre sus propias experiencias y las de los personajes empezaron a escribirle. Algunos incluso se acercaron a través de las redes sociales antes de leer la novela, atraídos por esa convivencia poco habitual entre la cirujana y la escritora.

“Se sienten reflejadas con algunas partes del personaje y eso es muy movilizante para un autor”, contó.

Los primeros 100 ejemplares impresos se vendieron y una segunda tanda comenzó a recibir pedidos desde diferentes puntos del país. También aparecieron consultas desde Estados Unidos, Perú, Chile y Colombia, algo que impulsó el proyecto para desarrollar una versión digital de la obra.

Cuando una historia deja de pertenecer a quien la escribió

Después de años de formación, hospitales, quirófanos y mudanzas, la publicación de su primera novela terminó mostrándole a María Luz una dimensión que no había previsto.

El libro comenzó como una necesidad propia, pero encontró sentido también en quienes se reconocieron del otro lado de las páginas.

“Publicar un libro fue mucho más que verlo impreso. Fue descubrir que una historia puede salir de las manos de quien la escribió y convertirse en espejo para otra persona”, resume.

Quizás allí esté también el corazón de su historia. Una médica que no abandonó la cirugía para escribir ni dejó la literatura de lado para ser cirujana. Simplemente encontró la manera de hacer convivir ambas pasiones.

Y en una ciudad a la que llegó buscando un cambio personal y profesional, terminó cerrando las páginas de una historia que había empezado a escribir mucho tiempo antes.

Más información en: drapincheira.com.ar