Debate sobre el aborto: dos funcionarios neuquinos en contra de la despenalización

Dos funcionarios neuquinos se pronunciaron en contra de la despenalización del aborto en una nueva jornada de informes ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Alejandra Cristina Piedecasas, médica, subsecretaria de Salud de la provincia de Neuquén, caracterizó la legalización del aborto “como la forma más cobarde, más cruel y más barata” de reconocer múltiples fracasos en la prevención de los embarazos no deseados y pidió una “propuesta superadora que evite la muerte de la madre y el niño”. Germán Cazeneuve, titular de la Dirección General de Religión y Culto de la Provincia de Neuquén, valoró la perspectiva religiosa sobre esta problemática, y reclamó específicamente que se tenga cuenta la mirada “cristiana” que, dijo, “está presente en un altísimo porcentaje de la sociedad” argentina.

Piedecasas y Cazeneuve participaron de la audiencia matutina del sexto plenario de comisiones, donde se alternaron voces en favor y en contra de la iniciativa para declarar no punible la interrupción voluntaria del embarazo. Desde posiciones diferentes –científica y religiosa- las dos voces neuquinas coincidieron básicamente en transmitir a los legisladores la convicción de que la vida comienza desde la concepción.

Ambos funcionarios informaron la semana pasada que no iban al Congreso como representantes del gobierno, sino a título personal. Sin embargo, referentes de la oposición cuestionaron esta postura afirmando que no es posible dividir ambos aspectos.

La subsecretaria Piedecasas defendió la excelencia del sistema de salud de Neuquén, “un orgullo en Latinoamérica”, y dijo que asegura un registro estadístico veraz acerca de las muertes en “eventos obstétricos” en la provincia. Sostuvo que según estos registros, fueron apenas dos las muertes en los últimos dos años, y ninguna de ellas causas por aborto, y quince entre 2001 y 2015, de las cuales diez, resultado de distintas causas como un aborto provocado o espontáneo. “Sensibilizar a la opinión pública con un indicador de muertes maternas que se diferencia abrumadoramente de los datos oficiales carece de honestidad intelectual”, afirmó.

Piedecasas advirtió sobre las secuelas derivadas de la interrupción de un embarazo no deseado “en la estabilidad emocional y afectiva de las mujeres”. Y advirtió que siempre en su historia será registrado “como una pérdida, que no puede ser dimensionada en el momento más vulnerable, cuando concurre a la consulta”. “Desde el punto de vista médico-científico no se puede negar que se hable de dos vidas y no podemos ser obligados como médicos a usar el aborto y la muerte de lo por nacer como una solución”, dijo. Y pidió “estar preparados como sistema para la mejor respuesta, que no sea sacrificar una vida sino salvar a las dos”. Agradeció a la diputada Alma Sapag haberla invitado al debate.