Desesperada búsqueda de «Ramoncito» en Cipolletti: «Ese gato es mi mundo»

Continúan las búsquedas de mascotas que desaparecen en Cipolletti. En este caso, se trata de Ramoncito, un gato con menos de un año que se perdió durante la madrugada de este miércoles entre el frío y la lluvia. Su dueña pide ayuda para poder encontrarlo. Otra mascota también es buscada en Cipolletti y ofrecen recompensa.

Su dueña dialogó con Diario RÍO NEGRO y explicó las características del pequeño animal. «Él es mí bebé Ramóncito, tiene 5 meses, y anoche se escapó. Lo buscamos por todos lados y no hay rastros de él, tiene una enfermedad neurológica que hace que se tambalee al caminar, ya que hubo dificultades en su nacimiento«, describió.

Ramoncito se escapó de su vivienda en el barrio Brentana. Su dueña especificó que ocurrió en González Larrosa y Alberdi.

Además pidió ayuda a los vecinos para encontrarlo ya que con las intensas lluvias se dificulta su búsqueda, «por favor si alguien lo vio o lo levantó porque estaba lloviendo, se lo pido de corazón que me lo devuelva», solicitó. Y agregó lo que representa la mascota para su familia: «lo amo muchísimo, es el motor mío y de toda mí familia«.

El pequeño gato desapareció en el barrio Brentana. Foto: Gentileza.

Según detalló, el animal es de color negro y tiene detalles blancos en su cabeza. Además posee un grano en la nariz, «por eso es muy difícil no reconocerlo», comentó.

Remarcó que «anoche se escapó por la ventana, no nos dimos cuenta que quedó media abierta. Hoy a la mañana cuando me levanté a darle alimento ya no estaba».

«Ese gato es todo mí mundo. Era mi bebé y ahora debe estar pasando frío. Por favor si alguien lo levanto o lo vio que se comunique conmigo al 2995868713«, pidió.

También buscan a Chiska, la perra cordobesa que se perdió en Cipolletti: su dueña ofrece recompensa

Gabriela, su dueña explicó que viajó desde Córdoba para visitar a su familia en Cipolletti y contó cómo conoció a Chiska. «Vine a visitar a mi familia y traje a mi perrita Chiska porque es muy compañera. La rescaté de la calle hace tres años, estaba toda lastimada. Después la cure porque tuvo un tumor en la pierna y sobrevivió, ella cuando la rescaté los veterinarios dijeron que tenía entre 8 y 10 años. Es una perra súper compañera«, comentó.

Detalló que se le escapó el 2 de julio de la casa de un familiar durante la madrugada. «Se me escapó de la casa de mi abuela en barrio Don Bosco, cuando la saqué para que haga sus necesidades a las 5 am, porque pasó un auto súper rápido por al lado, casi la pisa y parece que se asustó y salió corriendo como una liebre», lamentó.

Además aseguró que ofrece recompensa por su aparición. La recompensa es de 50 mil pesos para que encuentren a Chiska.