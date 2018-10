Dónde denunciar violencia de género en tu ciudad

Organizaciones y referentes sociales aseguran que los mecanismos de protección a la víctima no siempre funcionan. El empoderamiento de la mujer, clave para poder sacarla del circulo de la violencia.

El asesoramiento y la contención profesional, hacen la diferencia para las mujeres cuando se acercan a radicar una denuncia por violencia de género. Incluso, especialistas insisten en que no sólo cumplen un rol fundamental para que puedan vencer el miedo y radicar la denuncia, sino también para mantenerla.

Neuquén: dos oficinas pero pocas comisarías accesibles

Para quienes acompañan a las víctimas hay falencias en todas las instancias institucionales, pero resaltan que si la mujer no hace la denuncia, no puede acceder a la ayuda estatal, a excepción de algunos espacios, como la atención psicológica en centros de salud que, afirman, suelen estar colapsados.

En la ciudad de Neuquén existen dos oficinas de violencia, una en la zona céntrica y la otra fue ubicada en el oeste. En cambio las comisarías suelen estar más accesibles en cuanto a la ubicación, pero se registran otros problemas como que el personal no esté capacitado para dar contención a las víctimas que se animan a denunciar o impiden que estén acompañadas al momento del trámite, aunque la normativa lo permita. Otro punto crucial es si hay delito, explican fuentes judiciales. Cuando una mujer se acerca a una delegación policial porque fue privada de su libertad, amenazada o lesionada, se le dará intervención a la fiscalía para que se apliquen medidas cautelares con el objetivo de resguardar a la denunciante. Si la situación no es “urgente”, la denuncia deberá recorrerlos caminos institucionales hasta que se tomen acciones concretas.

Legislación

2

leyes existen en Neuquén para prevenir y erradicar la violencia de género. Son la Nº 2785 y la 2786.

Contacto:

Hay dos oficinas de violencia. Una en el centro (Leloir 881) y la otra ubicada en el oeste en la calle Fortín Confluencia 4250 y atiende de 8 a 14.

Línea 148 es un teléfono gratuito en el que se brinda asesoramiento y contención.

Bariloche: casos un 30% arriba, los atribuyen a la mayor conciencia

“Cuando las mujeres salen de la casa Amulén, tratamos de que tengan algún subsidio o empleo o capacitación. Casi siempre hay problemas de vivienda porque o el agresor se quedó con la casa o la mujer se vio obligada a abandonar su hogar o no tiene vínculos familiares o amistades que le puedan brindar una solución provisoria”, indicó la secretaria Schneebeli.

“Es una casa de resguardo para cuando la mujer está en peligro y el agresor no recibió una medida de restricción. Cuando ya están esas medidas, las mujeres pasan a la casa que inauguró la provincia un año atrás que tiene un régimen abierto”, explicó la secretaria de Desarrollo Social de l municipio de Bariloche, Alejandra Schneebeli.

“A partir de abril notamos que los casos se incrementaron en un 30%. Tiene que ver con que la sociedad es más consciente y la violencia ya no está naturalizada, con la cuestión económica y con un aumento de la violencia social”, destacó García.

Estadísticas

974

denuncias recibió Bariloche en lo que va del año, más 1.500 exposiciones policiales y 80 denuncias penales.

Contacto

Comisaría de la Familia (funciona en el Centro Administrativo Provincial, Onelli 1450) y otras: las 24 horas.

Fiscalía: de 7.30 a 20 en Anasagasti 799.

Línea 144

Viedma: entre los casos hay agresores reincidentes

El dato

103

intervenciones alcanzaron en marzo, fue el máximo en lo que va del año. El promedio de un fin de semana es de 17.

Contacto:

Laprida 144, de 7.30 a 20.

Teléfonos 427121 y 2920-616598, de la fiscalía de turno.

La central funciona las 24 horas en México 114 con teléfono 02920-420134.

Roca: el desafío de contener a las víctimas

Aunque aseguran que la asistencia de mujeres a denunciar a la policía violencia de género es diaria, en la Comisaría de la Familia de Roca advierten que luego de cada fin de semana, en épocas de fiestas o en temporada de vacaciones aumenta la cantidad de denuncias.

“Los lunes son una locura por la cantidad, aunque no tenemos ni un día en que no venga nadie”, sostuvo Mirta Burgos, titular de dicha Comisaría.

El organismo recepciona las denuncias que se enmarcan en la ley 30/40 de violencia familiar y las denuncias penales que deriven de esa ley.

Radicar la denuncia en la Comisaría de la Familia es diferente a hacerlo en una unidad policial de barrio. Al momento de la recepción se tienen otros puntos en cuenta, el registro es más completo. “Acá se hace la contención primaria, se toma la denuncia y se deriva el caso a quien corresponda”, apuntó en referencia a otros organismos del Estado e instituciones, como los juzgados de Paz o Familia, el Consejo de la Mujer o la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), entre otros.

Se apunta a que se pidan medidas cautelares para proteger a la mujer que llega por violencia familiar. Éstas pueden ser prohibición de acercamiento, exclusión del hogar a la persona agresora, pautas alimentarias.

La particularidad de la Comisaría de la Familia es el servicio que brinda, ya que la persona que denuncia es contenida. “Es interdisciplinario: incluye a una psicóloga, trabajadora social, abogada”.

En todos los casos se respeta la voluntad del denunciante, en caso de que quiera mantener en reserva su identidad. Los datos quedan al resguardo en la comisaría.

Desde la Organización Quillagua, la Trabajadora Social Lili Enríquez remarcó la importancia de que la víctima cuente con un seguimiento y empoderamiento. “El victimario se apartó de la norma que hemos construido socialmente, construyó su propia ley y viene alguien del Poder Judicial a decirle que no puede acercarse. El victimario, que cree en su propia ley, no acata. Y no hay un seguimiento tampoco”, sostuvo.

“La mujer debería tener acompañamiento para hacer la denuncia y posteriormente para sostenerla. Falta un refugio y un patrocinio gratuito, y los defensores públicos no son especializados en género”, apuntó Virginia Flores, también miembro de Quillagua.

“Muchas veces se hace la denuncia y la causa va al Juzgado y ahí queda”, remarcaron y enfatizaron en la importancia de reconocer que dentro de lo que se considera violencia contra la mujer también se visibiliza una la existencia de violencia contra toda la familia, haciendo referencia a los hogares en donde también hay niños.