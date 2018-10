El arte callejero circular hace furor en Neuquén

Harry Mandino comenzó a actuar a los 15 años. Primero organizó espectáculos entre sus amigos del barrio, luego con colegas del circo, un tiempo en el que aprendió mucho. Pasaron cinco años para que empiece a actuar solo, armó su espectáculo de circo-teatro y comenzó a conquistar sonrisas con su habilidad. “Siempre hice circo teatro, antes no hablaba tanto, ahora empecé a soltarme y a hacer reír que es lo más difícil y lindo. Ahora combino la habilidad con hacer reír”.

Hacía un tiempo que Harry Mandino armaba su espectáculo de acrobacia aérea con telas en la avenida Argentina. Hoy cuenta que ya no es rentable hacer este tipo de show, dado que no es la misma recaudación y, la pérdida o ruptura del equipo es un peligro económico, que deja al desnudo la vulnerabilidad de la cultura. “Sigo haciendo funciones para no perder el ritmo, la necesidad hizo que hoy esté haciendo show en el semáforo pero a mí lo que me gusta es actuar” indicó Harry Mandino.

Hace tres años que Harry anhela actuar en el Paseo de la Costa los fines de semana, para poder ofrecer su espectáculo a un público mayor y más variado. El deseo de llevar su habilidad al río Limay es para fomentar el turismo, ya que el Paseo de la Costa es uno de los lugares más concurridos por los visitantes.