El Banco Provincia de Río Negro en Roca: un viaje por la historia arquitectónica y económica

El 1 de diciembre de 1959, el panorama económico de Río Negro dio un giro significativo con la creación del Banco Provincia de Río Negro, establecido bajo la Ley N° 83. Con un capital inicial de treinta millones de pesos moneda nacional, financiado por el superávit del ejercicio anterior, el nuevo banco tenía una misión clara: fomentar un desarrollo económico armónico en la región. Su enfoque abarcaba la asistencia crediticia a actividades primarias, secundarias y terciarias, con especial impulso al cooperativismo, la colonización y el trabajo de los pequeños productores que comenzaban a instalarse en la pujante General Roca.

Con el paso de los años, el banco se expandió con sucursales, agencias y filiales que marcaron su huella en todo el territorio rionegrino. En junio de 1965, un anuncio en Río Negro informaba que el “Banco de la Provincia busca local para su casa en Roca”, con preferencia por terrenos o edificios ubicados entre las calles 9 de Julio, Tucumán, Mitre, Italia, Sarmiento, Avenida Roca, España y Maipú. Mientras tanto, otras localidades avanzaban: para octubre de ese año se licitaba la sucursal de Cipolletti, y Bariloche ya contaba con su oficina desde diciembre de 1963. En Roca, en cambio, la entidad seguía funcionando en un local provisorio inaugurado en 1963 sobre la calle Tucumán.

La búsqueda de una sede definitiva terminó en abril de 1970, cuando se lanzó la licitación para construir un nuevo edificio en una esquina estratégica de la ciudad. Un año después, un concurso nacional de anteproyectos dio origen a un diseño moderno y funcional, obra de los arquitectos Carlos Libedinsky, Mario Linder, María Carranza, Liliana Levingston, María Martínez Picabea e Inos Mosse. Su propuesta, de líneas limpias y materiales innovadores, fue considerada revolucionaria por su funcionalidad y aspectos de seguridad. En 1972 se convocó nuevamente a licitación para desarrollar el proyecto final y, con la entrega del terreno a la empresa Esteban A. Pauli, la construcción comenzó a tomar forma. Para octubre de 1974, la estructura de hierro y vidrio ya se perfilaba como un ícono arquitectónico en ciernes.

El edificio se inauguró el 23 de diciembre de 1978. Con dos sectores -uno bancario y otro habitacional- y una superficie total de 3.000 m², representó un logro arquitectónico y un paso decisivo para el desarrollo económico local. Su imponente presencia marcó una nueva etapa en la identidad urbana de Roca, símbolo de una época de expansión y confianza en el futuro.

Con el paso del tiempo, el banco dejó de operar y el edificio cobró nueva vida como sede del Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado”, recuperado en 2006 e inaugurado oficialmente en marzo de 2008. Hoy, además de resguardar la memoria científica regional, comparte espacios con el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, consolidándose como un punto de encuentro entre la historia, la ciencia y la cultura.

Así, la historia del ex Banco Provincia de Río Negro se convierte en un relato que refleja no solo el crecimiento económico de la región, sino también la evolución de un edificio que sigue siendo símbolo de progreso e identidad roquense.