El Carnaval es otro de los atractivos turísticos de este finde en Bariloche

Además de los paisajes, la gastronomía regional y los atractivos propios de la ciudad, el turista que visite Bariloche este fin de semana largo podrá participar de la fiesta carnavalera, que cumple ya diez años y durante tres jornadas llenará de música y color el Centro Cívico.

Como toda localidad que organiza celebraciones callejeras del carnaval, Bariloche tiene su propia tradición, que en parte se asemeja a las líneas estéticas fijadas desde el Río de la Plata y la zona del Litoral, pero también tiene sus improntas particulares, que tienen que ver con el fuerte arraigo barrial de las 19 agrupaciones que participan de los espectáculos.

Hay murgas de tipo criollo (caracterizadas por la danza y el canto), comparsas (solo de danza), murga uruguaya (con acento en el canto, las letras y los arreglos de voces) y grupos de candombe (que se lucen por la percusión). Se les suman también los “caporales” de la colectividad boliviana.

Otros datos distintivos del carnaval barilochense son el carácter no competitivo que se impuso en los últimos años, porque así lo prefieren los mismos artistas, y también la ausencia de alcohol, que emana de una prohibición expresa del municipio pero fue asimilada por los propios organizadores casi con orgullo militante.

El programa se iniciará mañana con el desfile de apertura por la calle Onelli, desde 25 de Mayo hasta el cruce con Elflein. Comenzará a las 18 y promete mucho brillo y ritmo de tambores, en la zona comercial más frecuentada por los residentes.

Desde el sábado la fiesta se instalará en el Centro Cívico, con una propuesta más orientada al público turístico, que colmará la ciudad en estas minivacaciones.

El escenario, el sonido y la producción montada en este caso no tiene antecedentes y permitirá el lucimiento de los bailarines y cantantes, según indicaron desde la subsecretaría de Cultura del municipio.

La grilla de espectáculos se extenderá durante tres jornadas (hasta el lunes), siempre entre las 15 y las 23. Comenzará cada día con la presentación de grupos locales de rock, cumbia, folklore y música infantil, entre otros géneros. Y a las 18 será el turno de las agrupaciones carnavaleras.

La Negra Murguera, que acaba de cumplir 12 años, es una de las más tradicionales, a las que se suman Herederos de Kazó, La Retobada, Pura Cháchara, Murga del Tomate, Ayer deseo hoy realidad, Eleku, Alfa, Chocolatitos, Salto de alegría, La Soñadora y Samba total, entre otras.

La subsecretaria de Cultura, Marisa Aguiar, dijo que son más de 400 los artistas que participan, muchos niños incluidos. La preparación comienza varios meses antes y no solo incluye los ensayos de baile, el canto y la elaboración de las letras, sino también los costosos trajes, para lo cual contaron con ayuda económica de la provincia y algún aporte del municipio.

“El carnaval en Bariloche tiene una fuerte impronta popular, mucha presencia en los barrios y cada año el programa es más ambicioso -dijo Aguiar-. Desde hace seis años es no competitivo, porque así lo quisieron ellos, para no motivar desigualdades. Y otra cosa que destacamos siempre es que no hay alcohol. Todos lo entienden y lo aceptan”.

Cada murga y comparsa tendrá además su puesto gastronómico en el Centro Cívico, cuya recaudación emplean en la confección de trajes y la compra de instrumentos.