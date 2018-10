El día que “La Faraona” me hizo famosa en las redes

El día que me hice famosa en las redes no fue por entrevistar a talentos reconocidos a nivel internacional, ganadores de Oscar como Juan José Campanella, ni por conversar con destacados artistas y directores o músicos como el grupo Maná, tampoco por hacerle notas a actores que pudimos ver en la tevé y sobre las tablas.

La “fama” me llegó cuando me rechazaron una nota y se viralizó. El tema voló tan alto que fue tendencia en Twitter y decenas de medios reflejaron la polémica.

Tengo que contar cómo fue la secuencia para ponerlos en contexto: me enteré de que existía Martín Cirio (La Faraona) porque mis acompañantes terapéuticas me hablaron de él. También me contaron que llegaba el 6 de octubre a Neuquén. Como la idea del diario era hacer algo con redes y no soy usuaria de Instagram me puse a ver un poco de que se trataba el personaje.

Lo contacte por primera vez el 16 de agosto. Le envié un mail y el 24 del mismo mes me dijo que estaba dispuesto. Entonces el 25 le envié el cuestionario. Ante la falta de respuesta, volví a enviar el cuestionario el día 20 de septiembre. El 21 de septiembre me respondió lo siguiente: “Hola Paula, perdón, pero no estoy en este momento con tiempo de redactar todas esas respuestas, pero en cuanto pueda lo haré. Gracias”.

El 24 le respondí: “Sé que estas pronto a venir a Neuquén y la idea era promocionar tu espectáculo. ¿Te puedo llamar a algún teléfono? Quisiera resolver el tema antes de tu llegada”.

Por otro lado, en la Academia Desafíos me indicaron que tenía que contactarme con Matías Muela (productor). El mismo me indicó que la llamara a Laura (su asistente, sin apellido). La contacte vía WhatsApp, estaba retirando los hijos de la escuela y me pidió que la llamara más tarde. Grande fue mi sorpresa cuando en el ínterin recibí un mail (el 2 de octubre) de Martín Cirio con estas palabras: “Me parece muy mal que contactes a mi asistente sin que te haya pasado su número. Es intrusivo y desubicado. No habrá nota. Adiós”.

Plop! (Condorito dixit). Lo primero que pensé es “este chico piensa que es Madonna o Susana Giménez”. Nunca me tocó sortear un escándalo de estas características. En 20 años de oficio, no me paso una cosa similar. Un colega me dijo: “decile que se baje del pony”. Está claro que las redes están buenísimas, pero parece que también pueden inflar mucho a las personas.

Fue el tema de conversación de la semana en las redes sociales y muchos hablaron a favor y en contra. Vivillo él, se dedicó a hacer su propia prensa.

Paula Gingins @paulagingins