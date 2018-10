El dueño de la llave capaz de abrir todas las puertas

Angel enfatizó que “si continuaba en el Ferrocarril, siempre iba a ser empleado y estar continuamente viajando de un lugar a otro. Y yo quería algo mío, que me ayudara a establecerme, formar una familia y criar tranquilamente a mis hijos. Eso fue lo que me llevó a renunciar al Ferrocarril”.

“Siempre me gustó el trabajo con la madera y con los trabajos que hacía reparando los vagones fui adquiriendo conocimientos, también me capacité en lo que después me permitió empezar a fabricar puertas, ventanas y muebles para las casas de familia”, recordó Martínez

También la modernidad trajo complicaciones

Antiguamente no era tan complicado destrabar una cerradura de una puerta en las casas o de un auto, pero hoy la nueva tecnología en los autos exige tener mucho conocimiento y los elementos adecuados para hacer una copia de una llave que permita abrirles la puerta o el baúl.

“En el tiempo de antes si se rompía una cerradura, podías dejar la puerta abierta sin llave que nadie te tocaba nada. Hoy si haces esos te roban hasta la familia”, añadió sonriente don Angel y agregó que “los autos modernos son todos electrónicos y muy herméticos, si perdiste la llave o dejaste la llave adentro, muchas veces se termina rompiendo unos de los vidrios para abrir el auto, porque terminan siendo imposibles todos los intentos de salvar la situación.”

El primer sueldo

También extrajo de entre sus recuerdos la adquisición de su primer par de “zapatos de lujo” que compró en una tienda en Buenos Aires. “Era un espectacular par de zapatos, que me costó $ 450, que lo fue pagando en cuotas y el dueño del comercio me había dicho que cuando necesitara otro par de esos zapatos, le mandara por correo el talle de la horma que me los hacía y me los mandaba”.