El fin del billete dos pesos: qué fue lo último que compraste con $2

Luego de 26 años en la calle, el billete de dos pesos dejará de circular el viernes 27 de abril, según confirmó el Banco Central (BCRA). Hasta esa fecha los billetes podrán ser canjeados por monedas o depositarlos en cuentas bancarias en cualquier banco del país. A partir de mayo, perderán validez en forma definitiva y dejarán de ser considerados dinero. La noticia se conoció semanas atrás y la fecha para entregarlos se acerca rápidamente. ¿Pero cómo se preparan en la región los comerciantes y los que a diarios manejan estos billetes para su salida de circulación y qué medidas toman? También podés leer: Todo x 2 pesos: los dibujos más creativos en los billetes “Hasta ahora seguimos recibiendo los billetes de $2 porque después tenemos la posibilidad de cambiarlos en el banco. Hasta el 27 de abril vamos a aceptarlos. Después ya no”, respondió Santiago, empleado en la boletería de la empresa de colectivos 28 de Mayo de Roca. “Vi por la tele que hasta el 27 tenemos que aceptarlos. El problema es que ya no hay monedas dando vueltas. No queda otra que dar el vuelto en caramelos. Algunos clientes prefieren recibir el caramelo antes que el billete”, respondió por su parte Antonio, kiosquero. Al tratarse del billete de menor denominación, el papel de 2 pesos sufre un deterioro más veloz que el resto de los billetes. Esta dificultad se solucionará con el reemplazo por monedas, cuya vida útil es muy extensa. La decisión del BCRA es eliminar, además, los billetes de $ 5 y $ 10, que serán paulatinamente reemplazados por monedas. “La gente pide las monedas porque dicen que en el barrio ya no les reciben los billetes. Acá hasta fin de mes voy a recibir los billetes”, precisó Sergio, de la boletería del Ko:Ko. “Recién hoy me enteré cuando estaba viendo la televisión. Hasta el 27 estamos obligados a recibir los billetes y también a entregarlos. Hoy una señora no me quiso recibir un billete de dos pesos”, señaló por su parte Gabriela, que es panadera. “Soy de Junín de los Andes y allá en la mayoría de los lugares ya no reciben más los billetes de dos pesos. Yo ya sabía que hay tiempo de usarlos hasta el 27 de abril por eso mismo”, contó ante este medio Manuel, que está en Roca visitando familia. Como parte de su plan para mejorar la calidad del dinero circulante, el BCRA inició a comienzos de este año un programa de destrucción de billetes deteriorados que permitió quitar del circuito económico más de 900 millones de billetes dañados o gastados de todas las denominaciones. Paralelamente el Banco Central ha presentado varios billetes de denominación alta, el último en noviembre y de 1000 pesos con una imagen de un hornero. El de 1000 fue el cuarto de la nueva familia “Animales autóctonos de Argentina”. El primero fue el de 500 pesos, con la imagen del yaguareté, lanzado en junio de 2016.

