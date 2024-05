El fruto seco que fortalece los huesos y ayuda a disminuir los problemas del corazón

Son conocidas por su versatilidad en la cocina y su impresionante valor nutricional. Su contenido en proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales las hace ideales para mejorar la salud en diversos aspectos. Además, pueden ser consumidas de múltiples maneras, desde un simple snack hasta como ingrediente en platos más elaborados.

Hablamos de las almendras, que con su equilibrio perfecto de proteínas, grasas saludables y minerales, se han convertido en un pilar de la alimentación saludable.

Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para proteger la salud del corazón. Estas contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como el colesterol «malo».

Según la Fundación Española del Corazón, el consumo regular de almendras puede contribuir a mejorar los perfiles de lípidos en sangre, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis y los infartos.

Las almendras son una importante fuente de calcio. Foto gentileza.

Además de sus beneficios para el corazón, los expertos señalan que son una importante fuente de calcio, un mineral esencial para la salud de los huesos. Investigaciones publicadas en la Journal of the American College of Nutrition indican que el consumo regular de almendras puede aumentar significativamente los niveles de calcio en la sangre, lo que es crucial para la prevención de enfermedades como la osteoporosis. Este fruto seco también aporta otros minerales importantes, como el magnesio y el fósforo, que son fundamentales para mantener la densidad ósea.

Cuatro beneficios de las almendras:

– Control de peso: Gracias a su alto contenido en fibra, las almendras pueden ayudar a mantener la sensación de saciedad, lo que puede prevenir el exceso de comida.

– Prevención del cáncer: Son ricas en antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y pueden reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

– Manejo de la diabetes: Su combinación de grasas saludables y fibra puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que es beneficioso para prevenir la diabetes tipo 2.

– Fortalecimiento del sistema inmunológico: La vitamina E presente en las almendras es un potente antioxidante que contribuye a la salud inmunológica.

Cómo incorporarlas a tu dieta:

Combinarlas en una ensalada es una excelente opción. Foto gentileza.

Existen muchas formas de añadir almendras a tu dieta diaria. Podés comerlas como un snack entre comidas, añadirlas a tus ensaladas, mezclarlas con yogurt o leche en el desayuno, o incluso utilizarlas para empanizar carnes, proporcionando una capa crocante y nutritiva.

Las almendras no solo son un alimento rico y versátil, sino que también aportan una gran cantidad de nutrientes esenciales que pueden mejorar significativamente tu salud. Incorporarlas en tu alimentación diaria es una excelente manera de aprovechar todos sus beneficios.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales