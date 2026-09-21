El Niño traerá más lluvias a la Patagonia: especialista anticipa una primavera favorable para los ríos

Anticipan que El Niño beneficiará el caudal de los ríos de la Patagonia y el Alto Valle. (Foto Cecilia Maletti).

La primavera estará marcada por lluvias superiores a los valores habituales en Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut. El meteorólogo e investigador del Conicet, Santiago Hurtado, explicó que la presencia de El Niño aumentará la probabilidad de precipitaciones en la región. «Más que alertarse, es algo bueno. Vamos a tener más agua en los embalses, más agua disponible para la vegetación y para el riego», celebró.

Señaló que la influencia del fenómeno ya se hizo sentir durante el invierno, con lluvias y fuertes nevadas en la cordillera. Hurtado indicó que su incidencia continuará durante septiembre, octubre y noviembre, uno de los períodos en los que El Niño tiene un efecto más marcado sobre el norte de la Patagonia.

El especialista anticipó que permanecerá activo, al menos, hasta febrero de 2027. Aunque las autoridades deberán seguir de cerca la evolución del evento meteorológico, destacó que el escenario previsto para el Alto Valle esta primavera puede resultar favorable.

Una primavera lluviosa: cómo impactará El Niño en la Patagonia

Según explicó el especialista, la influencia de El Niño en la Patagonia se concentra principalmente durante el invierno y la primavera. Agregó que sus efectos suelen ser más notorios en Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut, donde crece la probabilidad de que las precipitaciones superen los registros normales.

Así, se espera que la primavera sea uno de los períodos de mayor incidencia. Las previsiones indican que septiembre, octubre y noviembre podrían acumular más lluvias de las habituales, sobre todo en la zona cordillerana y el norte patagónico. Este escenario permitiría reforzar las reservas hídricas y aumentar el aporte de agua a las principales cuencas de la región.

Las precipitaciones se sumarán a la nieve acumulada durante julio y agosto en las zonas altas. De acuerdo con Hurtado, esos dos meses fueron muy húmedos, pero llegaron después de un comienzo de temporada con escasez de agua. «Tuvimos un julio y un agosto muy húmedos, pero veníamos de un mayo y un junio bastante secos. En términos hídricos, se compensaron», detalló.

Además, se prevé una primavera algo calurosa, sobre todo durante octubre y noviembre, que también se reflejará en los espejos de agua. «Las temperaturas más bien cálidas se pueden asociar con un derretimiento más rápido de la nieve en la montaña y, por lo tanto, con un mayor caudal de los ríos en las cabeceras de las cuencas», explicó el meteorólogo.

Hurtado evitó establecer una relación directa entre El Niño y posibles inundaciones o crecidas repentinas en la región. Señaló que, si bien el pronóstico estacional permite anticipar una mayor probabilidad de lluvias, no determina por sí solo la intensidad ni la localización de cada tormenta. De todas maneras, las autoridades locales deberán seguir la evolución del fenómeno.

¿Qué es El Niño? La explicación de un especialista

«El fenómeno de El Niño, propiamente dicho, es el calentamiento en el océano Pacífico», explicó Hurtado. Para que los especialistas reconozcan su presencia, la temperatura del agua debe ubicarse al menos 0,5 °C por encima de los valores normales.

Mencionó que, cuando el Pacífico se calienta, también cambia la presión del aire y se modifica la circulación atmosférica. Estas alteraciones repercuten en las lluvias y las temperaturas de distintas partes del planeta. «Impacta en todo el mundo y de formas distintas. En algunas regiones genera cambios en las precipitaciones, en otras en la temperatura y, en otras, en ambas cosas», detalló el meteorólogo.

Indicó que el fenómeno suele comenzar durante el invierno, alcanza su mayor intensidad entre diciembre y enero y pierde fuerza durante el otoño. Sin embargo, cada episodio presenta características particulares. Comentó que, este año, el calentamiento comenzó entre fines de junio y principios de julio y avanzó a una velocidad poco habitual.

«El inicio fue bastante abrupto. Rápidamente empezó a calentarse y se estableció lo que se llama la pileta cálida en el Pacífico central», precisó Hurtado. Los pronósticos anticipan que las condiciones de El Niño continuarán, al menos, hasta febrero de 2027.

Qué se espera para el verano en el norte de la Patagonia

Aunque El Niño seguiría activo, el panorama cambiaría durante el verano. Para enero y febrero, la tendencia indica condiciones más secas en la zona cordillerana. Hurtado aclaró que las consecuencias del fenómeno no permanecen iguales durante todos los meses.

Explicó que, en la Patagonia, la señal húmeda se manifiesta con mayor claridad durante el invierno y la primavera, pero pierde fuerza e incluso puede revertirse durante el verano. Por eso, el aporte de las precipitaciones primaverales y de la nieve acumulada será clave para afrontar los meses con menor disponibilidad de agua.