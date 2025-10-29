El paraíso escondido de Entre Ríos que pocos conocen y promete ser furor este verano

Cuando se piensa en vacaciones de verano, los destinos más populares suelen acaparar la atención. Sin embargo, Entre Ríos guarda rincones que, sin tanta fama, logran enamorar a quienes los descubren. Uno de ellos es Chajarí, una ciudad que combina naturaleza, tranquilidad y aguas termales, y que se perfila como un refugio perfecto para los meses más calurosos.

Rodeada de campos verdes y atravesada por el encanto del litoral, esta localidad del noreste provincial ofrece propuestas para todos los gustos: relax en sus termas, deportes acuáticos en el lago de Salto Grande y espacios ideales para descansar en familia o con amigos, informó Ámbito.

Termas y relax en plena naturaleza

El principal atractivo de la ciudad es el Parque Termal de Chajarí, un amplio complejo con piscinas cubiertas y al aire libre, rodeadas de árboles y áreas verdes. El predio ofrece servicios de spa, masajes y tratamientos de bienestar que convierten la experiencia en un verdadero retiro de descanso.

Las termas son el punto de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos que buscan combinar el relax con actividades al aire libre. Gracias a sus instalaciones modernas y su entorno cuidado, el parque se transformó en uno de los espacios más valorados del turismo regional.

Lago, playas y deportes náuticos

A pocos kilómetros del centro urbano se encuentra el Balneario Camping Ciudad de Chajarí, sobre el lago que forma la represa de Salto Grande. El sitio cuenta con playas amplias, parrillas, quinchos y zonas de acampe, ideales para disfrutar de un día completo junto al agua.

Allí se pueden practicar kayak, pesca recreativa, paseos en bicicleta y natación, además de compartir picnics o tardes de mate frente al lago. Es un punto elegido por familias y aventureros que prefieren un turismo de contacto directo con la naturaleza.

Cómo llegar a Chajarí

Desde Buenos Aires, el acceso más directo es por la Ruta Nacional 14, completamente asfaltada y bien señalizada. El viaje dura aproximadamente seis horas y media en auto.

También hay servicios de micro diarios desde distintos puntos del país, especialmente desde ciudades del litoral como Concordia, Corrientes o Posadas. Otra opción es arribar por la Ruta Provincial 2, que conecta con Federación y permite llegar a Chajarí en pocos minutos.

Con su parque termal, su entorno natural y la calidez de su gente, Chajarí ofrece una alternativa distinta para quienes buscan descanso, agua y naturaleza este verano.