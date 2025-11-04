El puerto de San Antonio Este recibirá el primer embarque de materiales destinados al proyecto de GNL

El puerto de SAE recibió en septiembre chapas para la playa de tanques de Punta Colorada. Foto: Marcelo Ochoa.

El martes 18 de este mes está previsto el arribo al puerto de San Antonio Este del primer embarque de materiales que se destinarán la obra del gasoducto que permitirá la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) por las costas rionegrinas.

Se trata del buque CS Fortune que transporta 10.000 toneladas de caños de acero (2.209 unidades en total) cargados en Shanghái, China.

Ese material se utilizará para el desarrollo de la primera parte del proyecto Argentina FLNG, impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar, que prevé el montaje de un barco factoría frente a la costa rionegrina.

Este embarque se suma a la recepción de 8.000 toneladas de chapas de acero, a fines de septiembre pasado, que se utilizan en la construcción de los tanques de almacenamiento del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que posibilitará la exportación de petróleo de Neuquén por Punta Colorada.

El nuevo embarque generará más trabajo portuario y marca otro paso histórico en el desarrollo energético de Río Negro». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

El anuncio se realizó tras una reunión que el gobernador Alberto Weretilneck mantuvo con representantes del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), con quienes analizó los avances del proyecto y coordinó la próxima operación de descarga.

«Con los compañeros del SOPSAO estuvimos hablando de lo que se hizo y con la esperanza fuerte de lo que vamos a hacer. El 18 llega el barco destinado a seguir las obras de petróleo y gas en nuestro puerto, así que estamos analizando cómo los trabajadores del puerto van a llevar adelante su operación» explicó el mandatario.

Weretilneck destacó que «es una gran noticia para San Antonio Este y para los trabajadores del puerto, porque cada embarque significa más empleo local y más movimiento para toda la región. Nuestro puerto es clave en el desarrollo energético del país y en el crecimiento de Río Negro».

El secretario General del gremio, Osvaldo Mendoza, dijo que «este barco traerá los caños para el proyecto de GNL, en una operación que se realizará en el puerto de San Antonio Este, con participación directa de los trabajadores portuarios».