El renacer de Ari, con el sostén del yoga

Ariadna Sagües es pura chispa. Nació en Zapala, vive en Roca y le dicen Ari. A los 17 años iba en un auto con su novio y la cuñada y volcaron en Ruta 22, al salir de Roca. Allí perdió su brazo derecho, el hábil. Fue un volver a empezar para alguien que explica que “no venía por buen camino”. En el largo proceso para rearmarse y sanar, vinieron más golpes. Descubrió el yoga hace poco y hoy, con 36 años y dos hijos, cuenta en esta entrevista porqué esa práctica se convirtió en el sostén de su vida.

P - ¿Cuándo y por qué decidiste tomar clases de yoga?

R - Tenía muchos dolores físicos y estaba cansada de buscar soluciones por todos lados. Había escuchado de sus beneficios pero no me convencían. Soy muy incrédula y el yoga me olía a chantas. Hace dos años me llegó el nombre de Amaki Marziali (NdR: una instructora de Roca con amplia experiencia) y ella me convenció de ir a sus clases. Primero fue raro, porque siempre me siento condicionada. Es que cada vez que inicio alguna actividad noto incomodidad en los profesores, la duda de ver qué hacen frente a mí con un esquema que ya traen preparado. Amaqui arrancó con su clase grupal y siguió como si nada, me quitó el peso.

P - ¿Y qué sentiste en esa primera clase?

R - Que con el yoga la cabeza para porque está muy ocupada. Toda mi vida hice actividades físicas. Conozco a fondo mi cuerpo, me desenvuelvo bien. Claro que hay un montón de cosas que por lógica hoy no puedo hacer, pero sí adaptarlas. El mundo del yoga me atrapó. Y pensar que creía que era algo aburrido.... De hippies, puro paz y amor.

P - ¿En qué notás que cambiaste desde que lo practicás?

R - Como soy impulsiva, me dio el cambio más importante de mi vida: aprender a no reaccionar. Puedo identificar mis emociones, verlas a tiempo para poder correrme cuando es necesario. Hay mucho de autoanálisis en mi camino, de autosanación. Y fue por etapas. A veces di lugar y me abrí a la gente y en otras no, me preservo. Así fui sanando. Vengo en el camino de la espiritualidad hace rato, pero no había llegado tan profundo como lo logré con el yoga.

P - ¿Cómo fue adaptarte a la pérdida de tu brazo derecho?

R - Fue un volver a empezar. Tenía 17 años, era una piba linda, tenía todo resuelto, sentía que iba para adelante, que iba a arrasar con lo que quisiera... Pero no hubiera estado bueno. No venía por buen camino. No iba a ser una buena persona. Siento que es como si me hubieran sacado de la trampa que ponen para las cucarachas y perdí una patita en esa acción.

P - ¿Y qué es venir por el lado malo del camino?

R - No tomar buenas decisiones. Era una persona egoísta que buscaba solo mi conveniencia, cueste lo que cueste. Después de haber trabajado sobre mis carencias y mis miserias, me di cuenta de lo que era. Por ahí suena mal decirlo, pero pienso que es fácil ser bueno para alguien que siempre fue bueno. Lo difícil es serlo cuando no lo fuiste ni sos, cuando te propones cambiar y serlo.

P- Un cambio que entre otras cosas significó empezar a ser zurda de golpe.

R - Aprendí a hacer todo con el otro lado. A veces pasa en mi cabeza que la información se me da vuelta, como en espejo. Antes de tomar una acción, mover, se te confunden un poco las cosas por el cambio de hemisferios que ocurre en el cerebro. En otro plano, fue muy duro como chica adaptarse a la idea de dejar de darle importancia al físico porque lo que vale es lo de adentro.

P - ¿Cómo fue salir al mundo después de lo que te pasó?

R - Tuve el accidente y me fui a Buenos Aires a que me salven la vida. No sólo era el brazo. Lo cortaron, pero había que controlar que no subiera la gangrena. Después de un mes y medio de internación y curaciones volví a Roca y no me la banqué. Enfrentar la mirada de la gente que me conocía fue lo más difícil.

P - ¿Qué te decían esas miradas, cómo las veías?

R - Eran miradas de lástima, pero sobrecargadas. Y yo no me llevo bien con el papel de pobrecita, así que me fui de Roca. Me tomé el palo. No me la banqué.