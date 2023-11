El youtuber estadounidense Mr. Beast construyó 100 pozos de agua en África, pero generó controversia

El youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como Mr. Beast, subió un video a su canal en el que mostraba el proceso de construcción de 100 pozos de agua potable en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue. Pero el proyecto que ayuda a alrededor de 500 mil ciudadanos fue blanco de varias críticas.

En el video se puede observar cómo Mr. Beast (con 208 millones de suscriptores) donó computadoras, proyectores, pelotas de fútbol, bicicletas y muebles, y construyó un puente que conecta una de las ciudades en Zimbabue con hospitales y escuelas.

Francis Gaitho, un aspirante al parlamento keniata, se refirió a Mr. Beast como un mzungu, que en suajili (uno de los idiomas oficiales de Kenia) se utiliza para referirse a los blancos. «Los mzungus son muy desagradables. Con estas acciones se valida que el estereotipo de que África es un continente oscuro que depende de los donaciones o intervenciones filantrópicas», afirmó.

Albert Nat Hyde tuiteó que el youtuber describió a toda África como una aldea en la que la gente vive en chozas y que el concepto «pozos» era ofensivo en 2023.

Saran Kaba Jones es la CEO y fundadora de FACE Africa, una organización que trabaja para mejorar la infraestructura y sanitización del agua en África subsahariana. En esta nota para CNN advirtió que lo más importante era la sostenilidad de los proyectos. De esta manera, afirmó: «Una cosa es instalar un pozo y otra es volver cada tres, cuatro o cinco año y ver si sigue funcionando. Muchos pozos instalados se rompen porque no tenían la infraestructura que permitiera hacer un mantenimiento».

Algunas críticas no fueron hacia la acción que llevó a cabo Donaldson sino hacia los gobiernos. El periodista Ferdinand Omondi compartió a través de su cuenta de X (Twitter): «¿Podrías dirigir esa ira hacia tus líderes electos? Es vergonzoso que un youtuber se haya lanzado a Kenia en una gira benéfica para realizar tareas que nuestros impuestos deberían haber completado hace años».

MR BEAST IN KENYA



Content creator #mrbeast was in Kenya drilling boreholes in 100 schools across the country.



Also there’s a bishop from Naivasha called Abiud Masinde who has been accused by an American benefactor of stealing donor money meant to build a school. pic.twitter.com/QdZCwOamoy — Francis Gaitho (@FGaitho237) November 5, 2023

Boniface Mwangi, periodista keniano, comentó: «Cada cinco años damos a los diputados y senadores recién elegidos una subvención de 5 millones de chelines kenianos para sus coches, a los que llenamos de combustible todos los meses, pero no tenemos dinero para perforar pozos de sondeo para nuestra gente. Somos una nación mendiga gobernada por multimillonarios».

Por su parte, Mr. Beast publicó en X (Twitter) antes de que saliera el video que muestra al equipo que había estado trabajando durante ocho meses, que estaba muy emocionado por eso. Además, agregó: «Sé que me van a cancelar pro el video que subí ayudando a otros, y para ser 100 % claro, no me importa. Siempre voy a usar mi canal para ayudar a otras personas y para inspirar a mi audiencia a que haga lo mismo».

Mr Beast 100 wells is disrespect to Africans



– He described the entire Africa as a village with its people living in huts

– He projected that all Africans lack good drinking water

– Wells in 2023 is offensive; why not boreholes or pipe-borne water?

– Africans do not need water… pic.twitter.com/X8k12kvdp3 — Albert Nat Hyde (@BongoIdeas) November 5, 2023

Beast Philanthropy es la organización a cargo de Donaldson que aprovecha el poder de las plataformas de redes sociales y recauda fondos para ayudar frente a distintas causas como el hambre, la falta de vivienda y el desempleo. Cuenta con su propio canal de Youtube a través del cual Mr. Beast comparte contenido ayudando a terceros.

Access to clean drinking water is a fundamental human right.



What Mr Beast has done for the thousands of residents who will now access clean drinking water is laudable.

Calling it poverty porn, bla bla bla, is text-book sanctimonious out-of-touchness typical of the disconnected,… — FERDINAND OMONDI (@FerdyOmondi) November 6, 2023

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN