Eliminan los trajes de baño en el concurso Miss América

El certamen Miss America eliminó los trajes de baño de la competencia argumentando que ya no juzgará a las concursantes por su apariencia.

La competencia comenzó hace casi 100 años en Atlantic City, Nueva Jersey, como un concurso de belleza en traje de baño diseñado para atraer turistas al centro vacacional costero el fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador.

Pero ha encontrado resistencia a las competencias en trajes de baño, y en menor grado a las de trajes de noche, que algunos consideran obsoletas. Un escándalo el pasado diciembre, cuando exdirectivos de Miss America denigraron la inteligencia, apariencia y vidas sexuales de antiguas ganadoras en correos electrónicos, llevó a cambios en la directiva, y los tres principales cargos de liderazgo los tienen ahora mujeres.

“No vamos a juzgarlas por su apariencia porque estamos interesadas en qué las hace a ustedes, ustedes”, dijo Gretchen Carlson, una ex Miss America que encabeza la junta directiva de la organización, al hacer el anuncio el martes en el programa de TV “Good Morning America”.

Carlson, cuya demanda de acoso sexual contra el presidente de Fox News Roger Ailes llevó a la salida de éste, dijo que la junta ha escuchado a potenciales concursantes decir “no queremos salir ahí en tacones altos y trajes de baño”.

“Adivinen qué”, dijo. “Ya no tienen que hacerlo”.

En lugar de lucir trajes de baño, las aspirantes participarán en una sesión interactiva con los jueces “donde resaltarán sus logros y metas de vida y cómo usarán sus talentos, pasión y ambición para desempeñar el trabajo de Miss America”, dijo la organización en un comunicado.

“La nueva misión de Miss America es ‘Preparar grandes mujeres para el mundo, y preparar al mundo para grandes mujeres’”, dijo Regina Hopper, presidenta y directora ejecutiva del grupo. “Queremos que más mujeres jóvenes vean este programa como una plataforma con la cual pueden promover su deseo de hacer una verdadera diferencia y proporcionarles las herramientas y recursos necesarios para que tengan éxito en cualquier camino profesional que elijan”.

Leanza Cornett, Miss America 1993, apoya el cambio. Dijo que la competencia en traje de baño fue algo que sintió que tuvo que padecer.

“La odié”, dijo a The Associated Press el martes. “Siempre me sentí torpe e incómoda. Pero sí reconocía el sentido de esa parte de la competencia. Parte de la tradición de por qué estábamos aquí en Atlantic City era que comenzó como un certamen de belleza en trajes de baño. Así que lo toleré”.

“En el clima de #MeToo, pienso que es una decisión realmente sabia”, añadió. “Vivimos en otra era, y cuando fomentemos el empoderamiento de las mujeres nos tomarán mucho más en serio, y eso me parece enorme”.

Carlson dijo que no le preocupa que los índices de audiencia del concurso sufran por la eliminación de los trajes de baño. Señaló que esa porción del certamen no es la más vista y que los televidentes parecen estar más interesados en la competencia de talento.

También dijo que el grupo hará cambios a la competencia en trajes de noche, señalando que no se juzgará a las mujeres por el vestido que elijan.

“Es lo que sale de sus bocas lo que nos interesa”, dijo.

Los cambios se implementarán este año, en el certamen del 9 de septiembre.

Carlson dijo que la Organización Miss America enfatizará su papel como una proveedora de a becas.