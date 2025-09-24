Javier Milei en la ONU: grandes expectativas por su discurso tras ratificar su alianza con Estados Unidos

El presidente Javier Milei se prepara para continuar con otro punto de su agenda en Estados Unidos: este miércoles está previsto que el libertario brinde su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Las expectativas son altas, no solo por la presencia de líderes mundiales, sino por su exposición que llega apenas horas después de haberse ratificado y fortalecido su alianza con Estados Unidos.

El mensaje de Javier Milei está programado para las 12:45 y se extenderá durante un aproximado de 15 minutos. El mandatario ya ha manifestado su visión de un «mundo libre» y ha criticado duramente a organismos internacionales, por lo que se espera que utilice su tribuna para reafirmar el alineamiento que mantiene junto con Estados Unidos e Israel, sobre todo luego del reciente apoyo que recibió de Donald Trump.

En su primera exposición ante la ONU el año pasado, Javier Milei brindó un duro discurso. Acusó a las Naciones Unidas de estar integrada por «burócratas» que promueven una «agenda de corte socialista» y de haber abandonado sus principios fundacionales para transformarse en un «leviatán de múltiples tentáculos».

Luego de su discurso ante la ONU se espera que llegue un encuentro clave con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y por la noche el presidente asistirá a la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei

El mandatario norteamericano escribió en la red Truth: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”. Con esa frase, dejó en claro su aval político, previo a las elecciones legislativas de octubre.

Trump sumó otra definición enfática: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso… avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Trazando un paralelismo con la política de su país, disparó contra Joe Biden: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación)”.

Trump cerró su publicación en redes con una nueva muestra de cercanía personal: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.