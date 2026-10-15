Encontraron el cuerpo de un hombre en la costa del lago Nahuel Huapi: buscan identificarlo e investigan las causas de muerte

En Bariloche se desplegó un intenso operativo tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en la costa del lago Nahuel Huapi. Fuentes oficiales confirmaron el hecho a Diario RÍO NEGRO y detallaron que la persona presentaba un «evidente deterioro».

La Fiscalía ordenó la autopsia para determinar las causas de la muerte y conocer su identidad.

Hallaron un cuerpo en Bariloche: lo que se sabe del hecho

El hecho se registró el miércoles por la tarde en la intersección de la calle Benito Boock y la Avenida Bustillo, en Bariloche. De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, los restos aparecieron en la costa del lago con un «evidente deterioro», motivo por el cual no fue posible su identificación inmediata.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo para esclarecer lo sucedido. En simultáneo, la Fiscalía ordenó una autopsia que llevará a cabo este jueves por la tarde el Cuerpo Médico Forense.

Se detalló que, debido al estado del cuerpo, se realizarán placas de rayos X para determinar las causas del deceso.

En la causa intervienen la fiscal Silvia Paolini, la Comisaría 27, Criminalística y la Brigada de Investigaciones.