Éste es Nahuel, el joven que se arrojó al canal para salvar a una mujer

Una tarde como cualquier otra, Nahuel Rojas (21) tuvo un giro en su vida. Es que mientras patrullaba por la 9 de Julio en su función de bicipolicía, el joven (mejor conocido como “Tucu”) respondió ante un llamado urgente y se transformó en héroe.

¿Qué ocurrió? El alerta avisaba que en el Canal Grande, a la altura de la San Juan, una mujer se había arrojado con intención de quitarse la vida. Nahuel salió con prisa hacia el lugar de los hechos, y una vez allí actuó casi por instinto. “Ni lo pensé, le dejé el arma y el chaleco a mi compañero y me tiré como estaba. Tenía los borcegos puestos, el celular y otras cosas encima, pero no me importó”, cuenta Nahuel.

Con sólo 21 años, Nahuel está desde 2014 en la Policía. Viaja todos los días desde Cervantes, donde vive, para prestar servicio en Roca. Sin embargo, hasta hoy, no le había tocado afrontar una situación semejante. “Es la primera vez que me pasa algo así en la vida real. Vos te preparás para eso, pero estando ahí es muy distinto”, cuenta Rojas.

Lo más desesperante de la situación no fue únicamente el intento de suicidio de la mujer. Es que el peso que cargaba Nahuel podría haber generado una complicación para ambos. “Después de un rato empezó a jugar todo en contra. Mi peso, los borcegos, la ropa... en un momento ella me tiraba para abajo, me hundía, entonces yo esperaba que salga y ahí trataba de ayudarla. Una vez que se dio cuenta que estaba en peligro, un compañero de civil y otro que se sacó el uniforme (el Cabo 1° Mora) nos ayudaron, junto a un Inspector de Tránsito”, amplía con una mirada que deambula entre la emoción y el temor.

Con sinceridad, Nahuel cuenta que la pasó mal. “El miedo siempre existe, como dice mi papá. Hay que saber llevarlo en el momento. Desde ayer hasta siempre voy a estar agradecido a mis compañeros. Ya me dolía el pecho, el agua estaba helada...” rememora.

La concepción de héroe no implica únicamente combatir el crimen con un disfraz, como en las grandes películas de Hollywood. Hay quienes creen que heroísmo implica afrontar una situación difícil y lograr hacerlo aún cuando el miedo amenaza. Y en esa concepción, Nahuel se transformó en héroe una tarde cualquiera, mientras patrullaba en el centro de Roca.