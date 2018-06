Familiares de tripulantes del barco desaparecido llegaron a Puerto Madryn, para seguir la búsqueda

Un grupo de familiares de tripulantes del pesquero “Rigel”, desaparecido desde el viernes último, partió esta tarde desde Mar del Plata hacia Puerto Madryn a la espera de noticias, tras el hallazgo el sábado de un cuerpo y otros elementos en el mar y divisarse luego una enorme mancha de aceite, informaron fuentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Parientes de los nueve marinos que viajaban en el Rigel, que perdió contacto cuando pescaba langostinos al sudeste de Rawson, se trasladaron por vía terrestre y arribarán a la localidad chubutense en la madrugada del lunes, informaron desde la fuerza.

Varios familiares se habían acercado desde temprano a la sede de PNA en el puerto de Mar del Plata, para reclamar mayores precisiones en la información sobre los resultados de la búsqueda.

“Hay un grupo que salió ayer por sus propios medios”, dijo el prefecto mayor de la Zona Atlántica Norte, Gabriel Cartagenova, e informó que el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, junto con “la provincia de Buenos Aires y la Nación”, dispondrían hoy de “una combi que se dirigiría hasta el sur”.

Minutos antes de las 16 del domingo los familiares partieron hacia Puerto Madryn luego de recibir contención del Grupo de Apoyo Psicológico en Emergencias y Desastres, que funciona en la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En cuanto a los resultados del segundo día de búsqueda del buque, que navegaba a 220 km de la costa para pescar langostinos cuando perdió contacto, Cartagenova señaló que hasta el momento del parte brindado a los familiares al mediodía no hubo “otra novedad en cuanto a hallazgos de elementos sobre el mar”.

Un comunicado emitido poco después por la PNA mencionó en tanto que esta mañana uno de los helicópteros que trabajan en la zona “divisó una mancha de hidrocarburo de 400 metros por 2.000” de superficie.

Cartagenova aseguró que “la búsqueda continúa” y señaló que la Prefectura “está desplazando medios terrestres en las costas, porque este hecho ocurrió a 110 millas, unos 205 kilómetros de Rawson”.

“Están viendo si se avista algo en las costas patagónicas”, agregó.

El cuerpo hallado ayer por uno de los buques pesqueros que se sumó a búsqueda del Rigel aún no fue identificado oficialmente, aunque el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien interviene en la causa, afirmó hoy que “hay una alta probabilidad” de que sea del capitán del buque, Salvador Taliercio.

Respecto del estado en que se encontraba la embarcación siniestrada, el prefecto prefirió no “hacer ningún tipo de conjetura, porque hay una causa judicial. Hay un juez federal al cual le tenemos que responder”, expuso.

“El barco despachó normalmente con todos los certificados en regla. Estamos aportando todos los datos técnicos que fueron utilizados para que esa embarcación navegue”, dijo Cartagenova.

No obstante, familiares de los tripulantes que fueron a la sede marplatense de Prefectura aseguraron que el barco no estaba en condiciones. “Hablé con mi hijo el día que se iban y me dijo que no habían podido salir a horario porque no andaba el motor”, dijo a Télam Graciela Godoy, madre de Nahuel Navarrete, uno de los tripulantes del Rigel.