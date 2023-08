Fede tiene nueve años e hipoacusia bilateral: hacen una colecta para audífonos, en Neuquén

Tiene nueve años y medio y fue diagnosticado con una hipoacusia bilateral, aunque no descartan otra patología. Foto: Gentileza.

Fede tiene nueve años y tiene un diagnóstico tardío de «hipoacusia bilateral». Tras idas y vueltas con médicos en Bahía Blanca y Neuquén, le informaron que requiere audífonos, y al mismo tiempo, su familia no descarta que necesite una cirugía en el futuro, ya que podría tener otra patología. Por esto, recaudan dinero para pagar el dispositivo que requiere una suma de más de un millón y medio de pesos.

Fede es de Neuquén y fue diagnosticado con «hipoacusia bilateral del espectro de la neuropatía auditiva». Según cuenta su familia, «siempre hubo cosas como que llamaron la atención», manifestó su tía, Agustina Burgos. Mientras vivió en la ciudad bonaerense, «sufrió violencia institucional», aseguró su familia: «lo hacían a un lado«, detalló Agustina.

Por esto, Fede se cambió de escuela, donde le aconsejaron realizarse estudios y al hacérselos le diagnosticaron hipoacusia. «No conseguía turnos en Bahía Blanca, nunca más pudo avanzar con nada», detalló su tía.

El año pasado volvió a Neuquén y este año comenzaron los trámites para seguir con el diagnóstico de Fede. «En junio lo llevé a la neuróloga, y nos dijo que tenía algo más que una hipoacusia bilateral, pero tenemos que hacerle más estudios para saberlo», explicó Agustina. «Nos dijeron que podría tener una hipoacusia neuropática».

Tras la visita a la neuróloga, dentro de poco se realizará una resonancia para avanzar con el diagnóstico, aunque aseguran que no será su último estudio.

«Vos hablás con él y no te das cuenta que tiene hipoacusia, pero si está de espalda le hablas y no te escucha, porque no te puede leer los labios«, detalló su tía. «Él está re bien con sus amigos, busca la forma de comunicarse, tiene sus estrategias«, manifestó.

«Fede necesita los audífonos y salen un montón de dinero, que no lo tenemos, por eso, a mí se me ocurrió hacer esta campaña solidaria», señaló Agustina.

Los audífonos salen 2.300.000 pesos, mientras que la obra social les cubre un porcentaje, la familia de Fede necesita juntar un poco más de un millón y medio de pesos. Para congelar el precio, deben contar con ese dinero para el 14 de agosto.

Su tía dejó un CBU para recibir transferencias bancarias: 09700994 – 51002846050061, y su celular para comunicarse: 299016653. Dijo que pronto tendrá su Alias de Mercado Pago para recibir también por ahí. «Yo le tengo fe a Neuquén, sé que la gente es solidaria y que conociendo la historia de él, podemos llegar a reunir el monto que necesitamos», finalizó su tía.