Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de España y reveló detalles del circuito: «Uno de mis favoritos»

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para afrontar su tercera carrera de la temporada en la Fórmula 1 con el equipo Alpine. Luego de su destacada actuación en el GP de Mónaco, el pilarense reveló detalles y consideraciones del Circuito de Barcelona-Cataluña.

En la antesala a la carrera, el piloto argentino participó de un video junto a su escudería. En el film, Colapinto hizo el recorrido por el trazado español y compartió sus sensaciones de cara a su debut en este circuito en el marco de la Fórmula 1.

“Es uno de los circuitos en los que más vueltas di en mi vida y uno de mis favoritos. Estoy con ganas de llevarlos por una vuelta por la pista”, expresó Colapinto, entusiasmado por su tercera carrera con la escudería francesa.

Bienvenidos a España! 🇪🇸🙌



The Circuit de Barcelona-Catalunya always provides plenty of action, so ride along with @FranColapinto for a lap 😎@eni @AlpineSimRacing @trak_racer @cybertek_fr pic.twitter.com/vQpe2rDR19