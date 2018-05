Fue a buscar nieve y encontró a dos cóndores danzando en Aluminé

Todo empezó un día cuando Matías se sintió atraído hacia las montañas que, paisaje poco habitual para la época, mostraban sus picos nevados. Diez minutos en bicicleta y una hora y media de caminata cuesta arriba, después, lo llevaron a la cima del cerro De Villarino o actualmente conocido como “Casa de Campo”.

Allí despuntó un gusto que se hace poco comenzó a practicar: la fotografía. Tomó unos mates y el frío empezó a marcar la hora de regreso, pero dos visitantes sorpresivos convertirían a ese en un día único.

“Yo estaba sentado en una de las piedras que dan al precipicio y ellos empezaron a volar tanto por debajo mío como por sobre mi cabeza, al principio siempre manteniendo una distancia prudencial. En seguida saque mi cámara y me apuré a sacarles unas fotos. Después de varios minutos me di cuenta que estaban entrando en confianza conmigo y que no tenían intenciones de irse, así que me moví hacia otro lugar donde podía conseguir un mejor encuadre” relató Matías a Neuquéntur.