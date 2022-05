Fuerte reclamo en Desarrollo Social de Allen: ocuparon las oficinas para pedir alimentos

Con un plan de lucha -que se lleva a cabo en toda la provincia-, manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), ingresaron a las oficinas del área de Desarrollo Social del municipio de Allen.

Las dirigentes solicitaron que se entregue más mercadería y denuncian recortes en los módulos alimentarios.

Si bien la jornada se enmarca en una protesta masiva dirigida al gobierno nacional, en busca de respuestas inmediatas, más de 300 personas se concentraron en la secretaría de Desarrollo Social de Allen, ubicada en San Martín 270.

«El aumento de los alimentos, el combustible, y los servicios, golpean el bolsillo de los y las trabajadoras de todo el país, y sigue demostrando la Argentina desigual en la que vivimos. (…) necesitamos un gobierno que atienda a las necesidades del pueblo, y le cierre la puerta al FMI y a sus intereses en nuestro país«, expresaron los integrantes de la CCC, mediante un comunicado de prensa.

Nadia Ortíz, referente de la CCC, relató que la manifestación surge por el desempleo y la necesidad de los centros comunitarios. Otro de los reclamos que exigieron fue trabajo genuino, salarios que igualen la canasta básica familiar y que «la crisis no la pague el pueblo«.

Además, solicitaron un terreno para construir un Centro de Atención del programa «Ni un Pibe Menos por la droga«, que funciona bajo la organización de los movimientos sociales.

«Particularmente, estamos en 7 espacios comunitarios, donde nos sacan los recursos y nos ajustan. El municipio no se hace cargo y queríamos irnos con algo concreto», relató la referente de la CCC.

Si bien la intendenta Liliana Martín no los atendió, quien recibió a los manifestantes fue el secretario de Desarrollo del Municipio de Allen.

«Nos dijeron que hicieron un relevamiento que arrojaba que no hay funcionamiento en nuestros comedores y eso no es cierto. No queremos que nos saquen los módulos alimentarios o los insumos, porque el hambre crece», enfatizó Ortíz, quien confirmó que en instantes se retirarían del lugar.