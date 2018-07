Gustavo Cordera irá a juicio oral, por incitación a la violencia colectiva

El cantante Gustavo Cordera asistirá a juicio oral y público por incitación a la violencia colectiva, luego de ser denunciado por declarar que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”.

La determinación fue tomada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras la apreciación del fiscal Ramiro González que señaló que los dichos del artista “constituyen una grave violación del derecho a la dignidad intrínseca a las personas”.

El ex vocalista de la banda Bersuit Vergarabat había aseverado que “es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”, ante un auditorio de estudiantes de periodismo.

El hecho generó el repudio generalizado de quienes asistieron a la charla, por lo que fue denunciado ante la Justicia. Si bien Cordera había ofrecido una probation para saldar la situación, finalmente esa solicitud no tuvo curso y deberá rendir cuentas ante un Tribunal.